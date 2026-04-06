獨／金門驚傳盜墓！623年古蹟陳顯墓疑遭盜掘 地方痛心警方急追查

金門縣驚傳盜墓事件。擁有623年歷史、列為三級縣定古蹟的「陳顯墓」，於近期遭人破壞，墓體被挖出明顯洞口，陳氏族人是今天到場掃墓祭祖時才發現，眾人得知後都震驚不已，已報警處理。文化局與警方獲報後趕抵現場，正進一步調查釐清案情。

陳氏家族表示，往年皆於清明節當天前往掃墓祭祖，今天下午約2時10分前往掛墓紙，不料當族人爬到墓後方時，赫然發現古墓遭人挖掘破壞，墓體出現一處大洞，由於小雨，內部還有積水，疑似遭盜掘，當場立即報警。

警方與金門縣文化局人員接獲通報後迅速到場，包括文化局長陳榮昌及參與古墓普查的學者陳炳容與金門大學建築系副教授曾逸仁等人均前往了解現況，金湖分局已封鎖現場進行採證，初步確認墓體結構遭外力破壞，但實際失竊物品仍待陳氏後人進一步清查。

據在場人士透露，現場發現一把小型圓撬工具，且墓區周邊留有石料與土方，研判可能與附近施工人員有關，不排除是他們見財起意蓄意盜掘；亦有地方人士推測，近期大陸自由行旅客增加，可能有識貨人士鎖定古墓文物行竊。實際動機與涉案對象，仍待警方調查釐清。

陳顯為金門下坑人，為地方重要歷史人物，他是金門明代中舉的第一人，有「開科第一」之稱，明代曾任汝州、隰州、德州知州（相當於縣長），仕途顯赫。相傳其察覺燕王朱棣（後為明成祖）篡位意圖後，婉言進諫未果，最終辭官返鄉。明成祖即位後曾遣人延攬，陳顯不願事之，遂以死明志，享年50歲，後被追諡「希文」，並祀於忠義祠。

其墓位於金湖鎮後園濱海地帶，背倚巨石，為地方著名風水寶地，有「螃蟹穴」之稱，具高度歷史與文化價值，此次遭破壞，不僅令後代痛心，也引發地方對文化資產保存的高度關注。

地方人士指出，祖墳遭破壞在傳統觀念中屬重大忌諱，尤其具歷史價值之古墓更應嚴加保護。文化局表示，後續將會同警方釐清案情，並評估修復及強化保護措施，以防類似事件再度發生。