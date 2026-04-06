台39線高鐵橋下道路延伸仁武推動進度緩慢 仁武民眾盼優先施作

台39線高鐵橋下道路目前南端僅到高雄阿蓮區，2020年起規畫南延至仁武，其中燕巢至橋頭科學園區「優先段」已在去年動工，但燕巢以南路段仍是雜草叢生、工廠林立，該延伸道路串連仁武科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區並通往南科，是高雄S廊帶重要幹道，仁武居民呼籲盡速施工，採分段施工，仁武端優先施作，緩解產業人才通勤需求。

台39線高鐵橋下道路延伸至仁武道路工程，路線北起自台39線與台28線交叉路口，往南沿高鐵高架橋下空間佈設，終至高架橋與仁武水管路口，不含已開闢路段，全長19.2公里，為平面道路型式，串聯高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區和楠梓產業園區等，能形成「東高雄科技新走廊」，帶動國道1號東側區域整體發展。

台39線(高鐵橋下道路)延伸至仁武計畫分為優先段及中長期三部分，優先段去年2月動土，由市道186線沿高鐵橋下往南至橋科1-2號道路，總經費30.6億元，通車後將橋科園區車輛疏導至岡山交流道，緩解橋科營運初期交通需求，此工程成為台39線南延路段工程第一步，預計明年完工公車。其餘段正進行綜合規畫及環評，預計在2032年完工。

台39線延伸至仁武工程在2020年5月啟動可行性評估，2023年12月由行政院核定後，總經費169.75億，目前正辦理綜規及環評作業，環說書在今年1月送達環境部審查，最快年底通過環評。公路局3月中旬舉辦地方說明會，許多民眾表達希望審議程序應縮短，讓工程早日進入施工，台39線不論是對居民通行、產業運輸，或區域整體發展，都有高度助益。

市議員邱俊憲表示，大社仁武地區近年發展快、人口成長迅速，仁武產業園區第二期去年底開工，將成為航太科技產業群聚，社宅陸續建置，台39線若從阿蓮延伸闢至仁武，串接北高雄各產業園區，直達台南，對交通是一大助益，希望政府採分段施工、同步推進，縮短整體施工期程，尤其該路廊是仁武產業園區主要聯外道路系統之一，仁武段應優先施作。

邱俊憲提到，國道十號將規畫新設大社交流道，將高鐵橋下新闢道路間，有縱向銜接需求，施工單位應妥善預留未來所需路廊空間，避免日後重複調整、影響整體；此外，仁武區水管路南北兩側為92期重劃區，已陸續完成遊戲場、公園、人行綠帶等，他要求注意台39線延伸工程應避免造成既有公設損壞，兼顧工程推動與地方生活品質。

大社里長林英陸表示，台39線延伸工程讓大社在地能避開國道，快速通往燕巢、阿蓮或台南市，但提醒道路開闢需加強排水工程，因當地地勢低窪，擔心新道路匯流雨水會造成洪災。此外，目前高鐵橋下仍有多處農地和工廠將面臨拆遷，一名地主表示，目前實際開闢範圍還未知，也未獲知拆遷補償內容，擔心多年家園、果園遭毀，希望公路局加強溝通。

公路局南區公路新建工程分局表示，預計年底通過環評後，將續提送建設計畫，由行政院核定後辦理設計及施工，將採「分段同步設計和施作」，以加速相關建設進度，預計2033年完工通車；此外預計2029年確認路線和需地範圍後，將依據市價辦理協議價購，未達成協議則依法徵收，亦將依需要適時辦理說明會以供民眾了解計畫內容。