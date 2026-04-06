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濃霧封海交通斷！小三通金廈泉航線急喊卡 16:10起全日停航

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受濃霧影響金廈海域能見度驟降，金門與大陸之間的小三通客運航線今日下午再度喊停，金門縣港務處表示，經與陸方協商後，考量航行安全，自下午16點10分起全面暫停金門水頭往返廈門五通及泉州石井航線，提醒旅客隨時掌握航班資訊。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響金廈海域能見度驟降，金門與大陸之間的小三通客運航線今日下午再度喊停，金門縣港務處表示，經與陸方協商後，考量航行安全，自下午16點10分起全面暫停金門水頭往返廈門五通及泉州石井航線，提醒旅客隨時掌握航班資訊。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門！受濃霧影響金廈海域能見度驟降，金門與大陸之間的小三通客運航線今日下午再度喊停，金門縣港務處表示，經與陸方協商後，考量航行安全，自下午16點10分起全面暫停金門水頭往返廈門五通及泉州石井航線，提醒旅客隨時掌握航班資訊。

金門縣港務處指出，今日海域受濃霧籠罩，能見度不佳，已達停航標準，依「小三通天候影響停復航機制」啟動應變措施，金門水頭往返廈門五通、泉州石井航線自16時10分起全日停航，避免船舶航行風險。

由於適逢收假日，往返兩岸旅客人數增加，突如其來的停航也影響不少行程安排。港務處呼籲，民眾搭船前務必先向船公司確認最新航班動態，以免行程受阻。

港務處也提醒，濃霧天候短時間內變化快速，後續是否復航仍須視實際海象狀況評估，相關資訊將隨時更新公布，旅客可透過船公司或港務處查詢最新訊息。

受濃霧影響金廈海域能見度驟降，金門與大陸之間的小三通客運航線今日下午再度喊停，由於適逢收假日，往返兩岸旅客人數增加，突如其來的停航也影響不少人的行程安排。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響金廈海域能見度驟降，金門與大陸之間的小三通客運航線今日下午再度喊停，由於適逢收假日，往返兩岸旅客人數增加，突如其來的停航也影響不少人的行程安排。記者蔡家蓁／攝影

航線 小三通 金門

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