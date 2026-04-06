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清明收假日金門濃霧亂交通 「新金祥龍」客輪助運逾3百人返台

中央社／ 金門6日電
清明連假最後一天，金門6日起濃霧影響往返台灣、金門航班，截至上午9時30分已有7個航班取消，僅有1架班機順利降落金門。中央社
清明連假最後一天，金門6日起濃霧影響往返台灣、金門航班，截至上午9時30分已有7個航班取消，僅有1架班機順利降落金門。中央社

金門今天受濃霧影響，上午共有9個航班取消，下午航班陸續恢復，備援的「新金祥龍」船舶客運下午也投入載運310名旅客返台；根據現場統計，約有500名旅客仍待候補返台。

金門上午起濃霧，根據金門航空站離、到站即時資訊，上午共有9個航班取消，金門航空站上午11時現場統計有意願搭乘船舶返台人數，隨後陸續載運旅客至水頭碼頭，由「新金祥龍」在約下午2時搭載310名旅客前往嘉義布袋港。

金門縣港務處長許嘉興接受中央社記者採訪表示，長期以來金門霧季影響鄉親往返金門交通，ABC三種備援方案中B計畫就是船舶；交通部航港局平常與小三通船舶建立備援機制，今天馬上調動小三通船舶載運旅客返台。

搭乘船運旅客離開金門機場後，金門航空站再次統計現場候補人數，往台北、台中、高雄各有243、159、106人。

金門

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