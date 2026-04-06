馬公商港首迎雙郵輪 2千名外籍旅客澎湖半日遊

澎湖馬公商港今天迎來「島嶼天空」與「領航星號」2艘郵輪掛靠1號碼頭，逾2000位外籍遊客展開澎湖半日遊，這也是新建國際輪碼頭首次有雙郵輪掛靠的紀錄。

高雄港務分公司馬公管理處表示，隸屬卡莉多麗的4200噸的「島嶼天空（Island Sky）」郵輪與7萬8000噸的麗星郵輪「領航星號」（Star Voyager），今天分別於清晨6時、近午時分造訪澎湖，出動港口拖船噴水禮迎接進港，靠泊馬公港1號的國際郵輪碼頭。2艘郵輪分別搭載84位、2094位外籍遊客，進行澎湖半日遊，預計晚間分別駛往台中和基隆。

澎湖縣政府今天也安排有菊之音樂團在1號碼頭歡迎各國訪客；縣府旅遊長陳美齡、港務公司馬公管理處長鐘偉誠、觀光署澎管處副處長呂玉鉛等人代表登船致贈首航紀念品等。

澎湖縣政府表示，依港務公司台灣郵輪網公布的蒞臨澎湖船班表中，今年預計有10航次郵輪掛靠澎湖，其中「領航星號」郵輪原本2航次，後又增加4月14、21日和5月12日等航次。