清明收假金門濃霧 小三通停航、台金部分班機取消

清明連假最後一天金門起濃霧，小三通客運金廈、金泉航線陸續宣布停航，多班往返台金空中航班取消，數百名旅客正在金門機場候位。金門氣象站說，濃霧影響估計到明天才會結束。

金門縣港務處今天上午發布小三通停航公告，因受濃霧影響，海域能見度不佳，經與陸方協商，今天金門水頭往返廈門五通航線自上午8時起航班暫停航駛。

港務處隨後再公告，金泉航線因海象不佳影響，今天上午8時30分泉州石井往金門及9時50分金門往石井航班停航。請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

空中運輸部分，根據金門航空站離、到站即時資訊，截至上午9時30分已有7個航班取消，並有數班延遲，金門機場候補櫃檯前有約數百名旅客等待候補。

金門航空站在臉書（Facebook）表示，因今天天候不佳影響現場人數眾多，預計上午11時將於聯合候補櫃檯統計現場候補人數，有需求旅客可前往聯合候補櫃檯配合清點人數。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，今天起霧是因鋒面帶來水氣，與南方暖空氣互動而有溫差，水氣凝結所形成濃霧，不穩定區帶來降雨，目前鋒面結構尚不明顯，接下來將逐漸成型，在這段期間內濃霧對金門影響會斷斷續續，估計明天上午濃霧影響才會結束。