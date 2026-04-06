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2026台灣祭3天湧入百萬人次震撼墾丁 接下來迎接屏東三大日音樂節

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，屏東縣政府感謝樂迷齊聚瘋音樂，讓台灣原創音樂在南國沙灘留下印記，相約明年再見。圖／屏東縣政府提供
南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，屏東縣政府感謝樂迷齊聚瘋音樂，讓台灣原創音樂在南國沙灘留下印記，相約明年再見。圖／屏東縣政府提供

南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日3天吸引超過百萬人次參與，最後一天邀請三金歌王盧廣仲、滅火器等超強卡司輪番上陣，樂迷吶喊、開圈等音樂祭熟悉場景出現在各大舞台，屏東縣政府感謝樂迷齊聚瘋音樂，讓台灣原創音樂在南國沙灘留下印記，相約明年再見。

邁入第6年台灣祭，樂團演出張力更勝以往，今天第三天，由實力派樂團傻子與白痴率先登場，帶領樂迷沉浸在迷幻搖滾氛圍中；隨後滅火器樂團以最具代表性的台式龐克點燃全場熱血，台下觀眾隨節奏吶喊、揮舞雙手，最後登場「三金歌王」盧廣仲帶來多首經典歌曲，在海風與星空陪伴下，數萬名樂迷齊聲大合唱，也為今年台灣祭畫下完美句點。

除了音樂演出外，下午大灣舞台區展開熱血沸騰「全明星躲避球賽」，今年共有16隊、128名好手在沙灘激烈對抗，選手們在草地上來回奔跑、閃躲與投擲，攻防節奏快速，精彩場面不斷，引來現場觀眾陣陣歡呼與掌聲，場邊民眾也紛紛加油吶喊。

縣府傳播暨國際事務處表示，台灣祭不僅為音樂人提供展現舞台、成為樂迷心中朝聖盛會，展現屏東舉辦國際大型活動的實力，活動期間，為實踐永續發展理念，現場特別設置「環保加水站」，鼓勵樂迷自備容器補水，減少一次性塑膠瓶的使用，讓熱血沸騰的音樂祭與屏東山海美景共生共榮。

傳播處說，台灣祭雖圓滿落幕，屏東的音樂熱潮才正要開始，緊接著登場是4月10日至12日在縣立體育館前草地舉辦「屏東三大日音樂節」，連續3天由16組藝人輪番上陣，卡司陣容堅強，包括韓國唱跳女神-孝琳HYOLYN、金曲歌王韋禮安、金曲歌手山姆，以及金音樂團美秀集團、怕胖團等人氣樂團，邀請全台樂迷到屏東市區享受音樂饗宴。

南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，最後登場「三金歌王」盧廣仲帶來多首經典歌曲，海風與星空陪伴下，數萬名樂迷齊聲大合唱，為今年台灣祭畫下完美句點。圖／<a href='/search/tagging/2/屏東縣' rel='屏東縣' data-rel='/2/141327' class='tag'><strong>屏東縣</strong></a>政府提供
南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，最後登場「三金歌王」盧廣仲帶來多首經典歌曲，海風與星空陪伴下，數萬名樂迷齊聲大合唱，為今年台灣祭畫下完美句點。圖／屏東縣政府提供

南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，屏東縣政府感謝樂迷齊聚瘋音樂，讓台灣原創音樂在南國沙灘留下印記，相約明年再見。圖／屏東縣政府提供
南國最大音樂盛事「2026台灣祭」，今5日迎來最終日連續3天吸引超過百萬人次參與，屏東縣政府感謝樂迷齊聚瘋音樂，讓台灣原創音樂在南國沙灘留下印記，相約明年再見。圖／屏東縣政府提供

盧廣仲 屏東 屏東縣

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