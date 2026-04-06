高雄市場春捲攤傳食物中毒 67人就醫 勒令業者停業七天

吃春捲是清明節習俗，高雄苓雅區正義市場某春捲攤傳出疑似集體食物中毒案，截至昨下午，高市衛生局共接獲九家醫療院所通報、累計就醫人數六十七人，衛生局表示，目前十人留院觀察，其中八人腹瀉次數多需要住院，已勒令該業者停業七天。

正義市場該春捲攤商的女業者說，前日從上午七時賣至十二時結束，共製作一整桶粉漿的潤餅出售，餡料包括高麗菜、豆芽菜、豆干等，並採用衛生冰塊。

女業者說，「全是我自己備料，手上沒有傷口」，希望衛生局調查清楚到底哪裡有問題。

四日上午十一時起，陸續有消費者因食用正義市場內某攤商販售的春捲後身體不適，出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀，紛紛就醫治療；有網友發文說，吃完春捲後身體不舒服，就醫才發現不只自己和家人受害，院內還有其他人都是吃到同一市場的春捲而上吐下瀉。

衛生局稽查人員昨上午十時半許抵達市場，發現現場只有春捲皮，已無前一日銷售的春捲餡料，仍抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊四件食材，砧板、熟食刀具等環境檢體兩件，以及員工和患者人體檢體八件，將等待檢驗結果出爐後釐清問題起因。

衛生局表示，依ＧＨＰ規範稽查，本案攤商多項不合格，當場責令即日起停業七日，待複查合格後才能恢復營業。

且經查該春捲攤商並沒有投保產品責任險，消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（例如診斷證明書）」來請求醫療費用、減少工作收入等損害。