星期評論／減少人口流失 高雄能否轉型成功關鍵

高雄納入中央「半導體Ｓ廊帶」計畫，有望大步邁向產業轉型，然而去年人口數據仍負成長，比率僅次於台北；仔細檢視數字，不僅「生不如死」、社會增加也是呈現「淨流出」，截至二月底遷出人口超過去年總和，如何實質帶動人口增加，也是驗證政策的重要依據。

高雄人口自二○一六年被台中超車後，總人口數逐年下滑，僅在二○二三年隨著半導體產業進駐議題發酵，房市推升，即便自然增加數減少，但社會人口遷入增加，全市人口數久違出現「淨流入」，只是隨後二年，人口仍舊回到負成長。

高雄人口危機面臨更嚴峻問題是社會增加負成長的「淨流出」，相比台北社會淨流出主因長年高房價產生「脫北者」，高雄生活成本相對低廉，人口依然留不住，關鍵恐在於就業需求的落差加上高房價；內政部房價所得比為例，二○二一年第三季高雄房價所得比為七．八一倍，低於台南的八．二九倍，但到了去年第三季，高雄房價所得比已達九．三九倍，超車台南的九．○七倍，相較台南已享受南科紅利多年，高雄「半導體Ｓ廊帶」紅利才剛起步，房價卻已先發酵。

今年四月一日，市長陳其邁與國民黨高雄市議員白喬茵在議會激辯數據，白喬茵拿出人口及所得數據，凸顯高雄人口外移、餐飲、旅宿表現衰退、所得墊底等問題。

民進黨市議員郭建盟也舉勞保投保薪資趨勢為例，相較高科技產業薪資成長幅度高達五成，從業人口數多的住宿餐飲、零售業薪資成長卻相對緩慢，直言高雄產業已成「K型經濟。」

議員舉的數據凸顯高雄多數市民未能共享科技業帶來的成長果實，反倒是房價率先反映未來預期，去年高雄再度出現自然人口與社會人口雙重流失，已是最直接的警訊，如何讓留下來的人過得更好、讓離開的人願意回來，才是高雄轉型能否成功的真正指標。