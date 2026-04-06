垃圾山也能變美地 高雄都會公園 網站推薦必遊

同樣都是垃圾山變公園，鳳翔公園變成治安死角，只有街友與民眾聚集喝酒，高雄都會公園的前身也是垃圾掩埋場，因環境優美且鄰近捷運站，台積電進駐楠梓後，高科實中等建設如火如荼進行中，附近房價水漲船高，也是不少網站推薦的必遊景點之一。

高雄都會公園是台灣第一座都會型公園，位於楠仔坑溪與後勁溪的交會點，橫跨楠梓及橋頭兩個行政區，面積九五公頃，約為台北大安森林公園四點五倍大。一部分面積以前是西青埔垃圾衛生掩埋場，掩埋近廿年、約九百萬公噸垃圾，過去散發惡臭，經常遭居民抗爭。

楠梓區公所指出，西青埔垃圾衛生掩埋場於一九九九年六月廿九日封場停止掩埋， 並進行各項封場覆土及綠化工程，於二○○五年起分階段施作園區植栽及步道等設施，二○○九年全區完工開放使用。

都會公園共分為入口區、動態活動區及森林植物區，目前已完成動態活動區及南側入口區第一期約卅五公頃，第二期森林植物區就是原來的垃圾掩埋場。公園內規畫兒童遊戲場、景觀親水池、休閒步道、涼亭、籃球場及網球場等設施。

高雄都會公園也鄰近橋科新市鎮、橋頭地院等地，為因應台積電進駐中油後勁煉油廠舊址，都會公園後門的高科實驗中學去年剛動工，預計二○二八年完工，附近新成屋的單坪成交價邁向五字頭。