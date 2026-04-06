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高雄大林蒲遷村 緊鄰掩埋場 居民情何以堪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄鳳翔公園鄰近大林蒲遷村預定地，下方掩埋大量垃圾，因地底有沼氣，環保局設置監測設備，公園也封閉未開放。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳翔公園鄰近大林蒲遷村預定地，下方掩埋大量垃圾，因地底有沼氣，環保局設置監測設備，公園也封閉未開放。記者徐白櫻／攝影

高雄大林蒲遷村啟動土地協議價購，力拚明年讓居民在安置地蓋新家，然而其中一處安置預定地緊鄰鳳翔公園，該處原為垃圾掩埋場，因地底沼氣有安全疑慮封閉多年，議員怒指「居民大老遠搬來垃圾山對面情以何堪」，要徹底清除垃圾。

市長陳其邁允諾責成副市長林欽榮組專案小組著手研擬，若財務可行及配合捷運黃線與中崙區段徵收辦理，整治與開發並行。

鳳翔公園鄰近鳳山中崙社區，面積廣達三點二公頃，這裡早期是垃圾掩埋場，一九九七年垃圾容量飽和停止使用，二○○三年轉型公園，不過地下垃圾分解產生沼氣，考量安全對外封閉，封園後步道雜草叢生且年久失修，荒廢空間淪為治安死角。

工務局公園處今年原本要編六千萬元美化及整建經費，最後因藍綠議員同聲反對而刪除其中四千萬。議員劉德林、張漢忠等人認為，公園是都市之肺，鳳翔公園位處鳳山區精華地段，垃圾山環境不佳且有治安疑慮，連帶影響鄰近青年夜市遊客安全；很多公園都需要經費，花六千萬整建不如直接將垃圾移除。

議員李雅靜說，垃圾山問題存在已久，市府早該把垃圾移除，而非持續編預算進行活化，不僅進度牛速，效果也不好。

議員鍾易仲指出，環保局估算垃圾移除總經費高達十三億元，垃圾處理要一次到位，不要再浪費錢綠美化。此外，大林蒲居民因配合城市發展從小港遷移至鳳山，若發現家園對面就是垃圾山，這樣也不合理，希望市長卸任前移除垃圾山。

陳其邁表示，鳳翔公園具有與周邊都市計畫整合的條件，希望專案小組針對財務可行性、都市發展需求及整體土地利用進行評估，並與中崙地區區段徵收及周邊捷運黃線興建一併納入考量，研議是否透過整治與開發方式，加速推動垃圾山移除。

環保局 垃圾山 議員

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