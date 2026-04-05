聽新聞
0:00 / 0:00
大林蒲遷村居民未來要跟垃圾為鄰？ 陳其邁鬆口清除鳳翔垃圾山
高雄大林蒲遷村土地協議價購作業中，力拚明年讓居民領取土地蓋新家，然而其中一處安置預定地緊鄰鳳翔公園，該處原為垃圾掩埋場，因地底沼氣有安全疑慮封閉多年，清除經費高達13億元，議員氣憤指「居民大老遠搬來垃圾山對面，情以何堪」，要求市府徹底清除垃圾。市長陳其邁說，組專案小組著手研擬解決辦法，整治與開發並行。
鳳翔公園早期為垃圾掩埋場，面積廣達3.2公頃，1997年垃圾容量飽和停止使用，2003年轉型鳳翔公園，不過地下垃圾分解產生沼氣，考量安全問題封閉使用，導致步道雜草叢生且年久失修，荒廢空間淪為治安死角，議員李雅靜多次要求市府改善。
鳳翔公園位處鳳山精華地段，鄰近中崙社區、夜市，且對面就是大林蒲居民遷村預定地。議員劉德林、張漢忠等人認為，公園是都市之肺，鳳翔公園未開放，卻常有人在山下聚眾喝酒滋事，造成治安死角，連帶影響鄰近公園的青年夜市遊客安全。
議員鍾易仲指出，大林蒲居民因配合城市發展從小港遷移至鳳山，若發現家園對面就是垃圾山，這樣不合理，預算應該一次到位，徹底清除垃圾山，盼市長陳其邁卸任前，啟動垃圾山清除作業。議員李雅靜說，市府編預算進行活化，進度如牛速，幾乎連動都沒動 ，早該把垃圾山移除。
陳其邁說，鳳翔公園具有與周邊都市計畫整合的條件，他也非常贊成議員的建議，希望大家給市府一點時間，讓專案小組針對財務可行性、都市發展需求及整體土地利用進行評估，並與中崙地區區段徵收及周邊捷運黃線興建一併納入考量，研議是否透過整治與開發方式，加速推動垃圾山移除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。