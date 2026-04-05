大林蒲遷村居民未來要跟垃圾為鄰？ 陳其邁鬆口清除鳳翔垃圾山

高雄大林蒲遷村土地協議價購作業中，力拚明年讓居民領取土地蓋新家，然而其中一處安置預定地緊鄰鳳翔公園，該處原為垃圾掩埋場，因地底沼氣有安全疑慮封閉多年，清除經費高達13億元，議員氣憤指「居民大老遠搬來垃圾山對面，情以何堪」，要求市府徹底清除垃圾。市長陳其邁說，組專案小組著手研擬解決辦法，整治與開發並行。

鳳翔公園早期為垃圾掩埋場，面積廣達3.2公頃，1997年垃圾容量飽和停止使用，2003年轉型鳳翔公園，不過地下垃圾分解產生沼氣，考量安全問題封閉使用，導致步道雜草叢生且年久失修，荒廢空間淪為治安死角，議員李雅靜多次要求市府改善。

鳳翔公園位處鳳山精華地段，鄰近中崙社區、夜市，且對面就是大林蒲居民遷村預定地。議員劉德林、張漢忠等人認為，公園是都市之肺，鳳翔公園未開放，卻常有人在山下聚眾喝酒滋事，造成治安死角，連帶影響鄰近公園的青年夜市遊客安全。

議員鍾易仲指出，大林蒲居民因配合城市發展從小港遷移至鳳山，若發現家園對面就是垃圾山，這樣不合理，預算應該一次到位，徹底清除垃圾山，盼市長陳其邁卸任前，啟動垃圾山清除作業。議員李雅靜說，市府編預算進行活化，進度如牛速，幾乎連動都沒動 ，早該把垃圾山移除。

陳其邁說，鳳翔公園具有與周邊都市計畫整合的條件，他也非常贊成議員的建議，希望大家給市府一點時間，讓專案小組針對財務可行性、都市發展需求及整體土地利用進行評估，並與中崙地區區段徵收及周邊捷運黃線興建一併納入考量，研議是否透過整治與開發方式，加速推動垃圾山移除。

鳳翔公園因安全疑慮未對外開放，環境雜亂不像公園。記者徐白櫻／攝影

鳳翔公園底下全是垃圾，易產生沼氣，公園內設置監測設備。記者徐白櫻／攝影