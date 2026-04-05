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嘉義奉天宮頭香得主捧交趾陶還願 隱喻5月婚事馬到成功

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
義消楊信旗蟬聯奉天宮頭香，捧馬到成功交趾陶隱喻婚事圓滿。圖／讀者提供
義消楊信旗蟬聯奉天宮頭香，捧馬到成功交趾陶隱喻婚事圓滿。圖／讀者提供

22歲的新港在地義消楊信旗，今天下午帶著未婚妻陳怡臻，兩人身穿大紅中式禮服現身奉天宮還願，手中捧著除夕搶頭香獲得、價值約10萬元的交趾陶大師林洸沂作品「馬到成功」。楊信旗表示，與女友愛情長跑多年決定共度一生，預定今年5月30日完婚，特地帶著這座具有吉祥寓意的獎項回到廟裡參拜，感謝媽祖保佑，也隱喻婚事「馬到成功」。

除夕夜當晚，楊信旗在熱烈的開廟門搶頭香現場奮力突圍，成功將香插進頭香爐，這是他繼2025年後再度奪魁，寫下二連霸紀錄。身為義消的他，除了獲得象徵「馬上有錢」的交趾陶，更立下宏願要連續12年挑戰頭香，希望每年每個生肖都能得到、最希望未來「不要再有那麼多打火的事」。

楊信旗與未婚妻穿著禮服、捧著交趾陶出現在奉天宮，祈求婚禮圓滿與家庭平安，喜氣洋洋的畫面引來不少香客注目。

楊信旗奉天宮還願，祈求媽祖保佑5月婚禮圓滿。圖／讀者提供
楊信旗奉天宮還願，祈求媽祖保佑5月婚禮圓滿。圖／讀者提供

義消楊信旗蟬聯新港奉天宮頭香，攜未婚妻穿禮服還願分享喜訊。圖／讀者提供
義消楊信旗蟬聯新港奉天宮頭香，攜未婚妻穿禮服還願分享喜訊。圖／讀者提供

義消楊信旗蟬聯新港奉天宮頭香，攜未婚妻穿禮服還願分享喜訊。圖／讀者提供
義消楊信旗蟬聯新港奉天宮頭香，攜未婚妻穿禮服還願分享喜訊。圖／讀者提供

媽祖 奉天宮 嘉義

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