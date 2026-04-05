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台灣祭吸百萬人潮！墾丁大街調酒攤再爆消費爭議 攤商協會祭處分

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供

清明兒童節4天連假，屏東縣府在墾丁辦「2026台灣祭」3天估湧百萬人次，帶動墾丁大街商機，連假期間又傳出調酒攤消費爭議。網友在社群發文，點4杯shot，店家問「要不要湊一盤？」，結果一盤是12杯收2500元，「墾丁大街真的有夠盤！」。縣府城鄉處、警方與消保官與墾丁大街攤商協會稽查後，接連兩次均同一間酒攤消費爭議，攤商協會記點處分該調酒攤。

墾丁大街某美女調酒攤，位在墾丁派出所對面，已發生兩次消費爭議，先前是消費者買調酒，刷卡刷出高額帳單1萬4千元，今年爭議是遊客在調酒攤要買4杯shot，一杯250元，店家推薦「要不要湊一盤？」，遊客結帳時發現一盤是12杯，收2500元。

墾丁大街市集攤商文化協會執行長曾春惠說，接到相關投訴4日會同縣府消保官、警方與城鄉發展處工商科到墾丁大街釐清情況。曾春惠說，調酒攤人員說告訴他們，當時有與消費者說明清楚，對方也都同意，但由於該攤商連兩次發生消費爭議，根據自治條例規範，對該攤商祭出「記點」處分，計點三次違規，將註銷在大街擺攤資格。

曾春惠表示，消費者與店家認知不同，消費者原先買4杯shot，店家問要不要湊一盤？消費者不知道一盤6杯還是12杯，等到付錢時才發現是一盤是12杯，要付2500元。

「三天台灣祭人潮比春節過年人還要多！」曾春惠表示，昨請該攤商老闆加強員工教育訓練，要讓客人明確知道價格、一杯多少？一盤有多少杯？才能避免消費者與店家的認知不同。

墾丁大街攤商平日駐點200多攤，假日連假臨時攤商約100攤，會收取垃圾處理費，一攤100元。曾春惠形容，這三天大街垃圾量，是平日一個月的垃圾量。加上垃圾袋價格漲從一組600元漲到800元，垃圾袋不能省。

縣府城鄉發展處工商科指出，實地查訪墾丁大街，攤商架上價格均有明確標示，也請消費者購買商品前確實詢價，並與攤商取得共識，避免消費糾紛。

實地查訪發現，調酒販售價格各攤位略不同， 一杯約100元到250元之間，跟一杯容量大小也有不同。一盤多少杯，有的攤商一盤是6杯，也有買5送1，或一盤10杯到12杯等，購買前都要問清楚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供

清明連假，縣府在墾丁舉辦「台灣祭」也帶動墾丁大街人潮。圖／讀者提供
清明連假，縣府在墾丁舉辦「台灣祭」也帶動墾丁大街人潮。圖／讀者提供

屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府城鄉發展處工商科長、警方、墾丁大街攤商協會、消保官等人，昨晚間到大街的全部調酒攤稽查，價格現場都有標示清楚。圖／屏東縣政府提供

墾丁 消費 攤商

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