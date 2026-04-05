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兩船接連失格...67歲琉球籍老船長捕獲屏東第一鮪6日返港揭曉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大家爭睹第一鮪進港，圖為去年2025年第一鮪入港拍賣情形。圖／屏東縣府提供
大家爭睹第一鮪進港，圖為去年2025年第一鮪入港拍賣情形。圖／屏東縣府提供

屏東黑鮪魚季從2002年第一鮪拍賣，每年漁民搶第一鮪成為重頭戲。今年第一鮪條件首度新規範，1日發生船長捕獲時間不符判定失格，另名船長未錄影也判失格。東港漁業電台今天5日上午接獲琉球籍漁船「富漁慶2號」通報，捕到今年第一鮪，已立即返港，預計6日上午驗魚，老船長能否拿下第一鮪，6日見分曉。

東港漁業電台4月5日上午11時24分接到琉球籍漁船「富漁慶2號」通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，立即返港，預定4月6日凌晨2時返回東港，東港區漁會排訂4月6日上午10時驗明正身，確認是否成為今年屏東黑鮪魚季「第一鮪」。

 琉球籍漁船「富漁慶2號」（CT3-5461）船長洪福家，今5日上午11時24分通報東港漁業電台，4月5日上午9時許在北緯22度08分，東經118度30分在台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪，目視初估約200公斤，6日凌晨2時返回東港，漁會排定6日上午10時驗魚。

 

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間和預估魚汛周期和洄游路線差不多，亦即約在農曆2月或3月月光暝滿月前後，依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東第一鮪統計來看，今年是第5次在較少見西南方海域捕獲。

琉球籍船長67歲洪福家，老當益壯，17歲起開始討海已50年是經驗豐富老船長，這回是4月1日出港，出港第5天在台灣西南方海域捕獲，洪姓老船長今早上發現捕獲第一鮪時相當緊張，直呼「太幸運了！」

今年新規定需海上去鰓及活魚起鉤錄影，洪船長回報電台均符合，老船長是否能拿下今年屏東第一鮪殊榮，6日漁會驗魚小組逐一審查後見分曉。

本月1日時東港區漁會接獲通報，有漁民捕獲黑鮪，但經調查，一艘4月1日捕獲但沒錄影，判定失格。另一艘在3月31日晚間捕獲，4月1日通報，不符規定4月1日捕獲。兩艘都不符合第一鮪資格，船長則怒批新規玩文字遊戲。

東港 琉球 屏東

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