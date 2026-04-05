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影／高雄春捲食安風暴案擴大 三家醫院共通報41人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市正義市場內這家遭控攤商今天只有買潤餅皮及糖粉、花生粉，沒有銷售包裹餡料的潤餅。記者徐白櫻／攝影
高雄市正義市場內這家遭控攤商今天只有買潤餅皮及糖粉、花生粉，沒有銷售包裹餡料的潤餅。記者徐白櫻／攝影

高雄市正義市場爆發疑似春捲食物中毒案，今早高雄長庚醫院通報19名病患上吐下瀉就醫。高市衛生局初步調查後表示，共接獲3家醫院通報41名患者，皆於昨天（4月4日）上午11時後陸續食用外購某市場內攤販販售春捲後發病，目前仍有11人留院觀察。

正義市場內一家40年潤餅老店傳出疑似食物中毒案，昨日起陸續有病患前往高雄長庚、鳳山醫院等地就醫。衛生局說明，最早發病者約4月4日下午3點30分，陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。截至上午11時就醫通報共41人，其中30人就醫後已返家休息，其餘則持續治療觀察中，生命徵象皆穩定。

爆發疑似食安問題後，遭控攤商今天上午仍在營業、攤位旁大排長龍，不過今天只有銷售潤餅皮，沒有賣包餡料的潤餅。一名昨日也有吃潤餅皮的消費者說，昨天他吃了兩個潤餅，裡面包裹高麗菜、豆芽、炒肉、豆干、花生粉及糖粉，身體沒有異狀。

上午10時30分，衛生局稽查人員抵達時，市場管理員態度一度相當強硬，認為大規模稽查舉動會影響攤商生意，最後經稽查員勸說後，攤商停止銷售並配合調查。

女攤商說，她昨日從上午7時賣至12時結束，總共製作一整桶粉漿的潤餅出售，裡面包裹高麗菜、豆芽菜、豆干等餡料，採用衛生冰塊，全是自己備料、手上沒有傷口，希望衛生局調查清楚到底哪裡有問題。

衛生局表示，今天派員前往事發春捲攤位調查，並立即依法要求停業待勘。現場店家僅剩販售春捲皮，已無前一日剩餘食餘，另抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材、熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體8件，感染病原俟採檢檢驗結果後釐清。相關事證經研判若有違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>正義市場爆發疑似潤餅食安疑慮案，截至今天上午11時，已經有41人就醫，衛生局人員前往現場稽查，要求業者現場製作潤餅皮以帶回送驗。記者徐白櫻／攝影
高雄市正義市場爆發疑似潤餅食安疑慮案，截至今天上午11時，已經有41人就醫，衛生局人員前往現場稽查，要求業者現場製作潤餅皮以帶回送驗。記者徐白櫻／攝影

高雄市衛生局稽查人員檢視潤餅業者的食材保存環境。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局稽查人員檢視潤餅業者的食材保存環境。記者徐白櫻／攝影

高雄市 高雄 衛生局

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