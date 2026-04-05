孩子的城市想像屏東小小縣長開票 從迷宮學歷史到香蕉全運用

屏東縣府辦「包圍縣府孩子作主」一連兩天，推出30項特色遊戲，縣政府猶如大型兒童遊戲場，另推出小小縣長候選人，由全縣200多件提案選出11名，發表政見描繪對城市想像，由大家來票選，社會處今公布投票結果，前三名小小縣長的政見，會進入屏東縣兒少權益委員會討論。

「包圍縣府孩子作主」今年舉辦第二屆，從去年1天增加2天，賴清德總統昨也現身跟親子們同樂，也替小小縣長候選人加油打氣。

11名小小縣長3日發表各自政見，歷時2天投票，社會處今公布票數，獲得前三名分別是，勝利國小的王絮、仁愛國小沈陽智、與屏大附小邱郁湘。

勝利國小王絮推出政見，透過定向越野與歷史迷宮，將屏東文化轉化為趣味的自學場域。

「讓每一棵香蕉都不浪費！」仁愛國小沈陽智關注香蕉產量過剩與農業廢棄物問題，提出「香蕉全株應用計畫」，打算運用技術將香蕉假莖轉化為手抄紙、葉片變身環保包材，將香蕉花開發為具價值的花茶，目標是落實低碳生活，讓屏東香蕉成為永續發展的驕傲。

屏大附小邱郁湘的政見是屏東童心守護計畫，讓孩子長大不孤單。在每個鄉鎮推動「安心待著空間」，並升級公園設備，增設冒險遊具，建立一個大人傾聽孩子聲音的交流平台。

社會處表示，票數最高的前三名小小縣長，會將其政見納入兒少權益委員會討論相關可行性，作為縣府施政的參考。

「世界因為孩子而改變」，縣長周春米說，透過遊戲設計與參與機制，讓兒童走進公共空間，自由探索、表達意見及鼓勵參與公共事務，打開未來主人翁的視野，未來屏東會持續努力，讓兒童參與逐步成為城市治理的一部分。