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台灣祭搖滾狂潮 「南方大唱」冠軍出爐 5月挺進日本

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供
台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供

2026台灣祭一連3天在墾丁登場，五大舞台由樂團輪番上陣、不間斷帶來精彩演出，今年首度與日本「朝日電視台」展開跨國合作。眾所矚目「南方大唱」冠軍4日誕生，將在5月代表台灣到日本音樂祭交流，持續推動台灣祭與世界接軌。

縣長周春米4日晚間也到場與樂迷們一同感受音樂熱情，周春米說，台灣祭今年迎來第6年，看見這麼多樂迷與遊客前仆後繼地來到墾丁參與，令人感動，現場洋溢著青春、音樂、海風、陽光與熱情，正是大家熟悉的屏東風貌。5日還有一天，歡迎來到國境之南粉絲們，都能帶回珍貴回憶，提醒大家注意安全，快樂出門、平安回家。

縣府傳播暨國際事務處表示，為讓台灣祭活動更加多元化，今年再度與Line Friends韓國知名IP恐龍「JOGUMAN」合作，推出一系列深受樂迷喜愛的專屬聯名周邊商品，活動期間，JOGUMAN本尊出現在活動現場，可愛逗趣的模樣吸引民眾排隊合照，為硬核的搖滾祭典注入溫馨、療癒的氛圍，讓不同年齡層的遊客都能找到樂趣。

備受期待的「南方大唱」樂團大賽今年吸引160組樂團報名參與，競爭激烈程度創歷年之最，經過初賽、複賽的層層考驗，最終由「RIKI」奪下冠軍，今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出，展現台灣祭培育在地優秀音樂人才的成果，也為台灣音樂文化走向國際再添一筆亮眼成績。

縣府表示，能夠站上舞台的每一組樂團都是贏家，也期盼鼓勵更多創作者在資源有限的環境中，依然堅持音樂夢想、持續發光發熱。

5日迎來「台灣祭」最後一天，超高人氣活動「全明星躲避球」即將開打，由三金歌王盧廣仲壓軸演出，還有雙金樂團滅火器樂團、傻子與白痴等人氣樂團熱情開唱，邀請民眾把握機會，一同感受音樂魅力。

南方大唱「RIKI」奪下冠軍，今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出。圖／屏東縣政府提供
南方大唱「RIKI」奪下冠軍，今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出。圖／屏東縣政府提供

南方大唱「RIKI」奪下冠軍，今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出。圖／屏東縣政府提供
南方大唱「RIKI」奪下冠軍，今年5月前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出。圖／屏東縣政府提供

台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供
台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供

台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供
台灣祭一連三天在墾丁開唱，今天5日最後一天，一起來感受音樂魅力。圖／屏東縣政府提供

日本 屏東 周春米

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