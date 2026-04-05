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串聯橋科、南科…台39線橋下南延工程 高雄仁武端盼優先施作

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
台39線高鐵橋下道路目前南端僅到高雄阿蓮區，2020年起規畫南延至仁武，是高雄S廊帶重要幹道，但燕巢以南路段仍是雜草叢生、工廠林立，仁武端盼優先施作。記者宋原彰／攝影
台39線高鐵橋下道路目前南端僅到高雄阿蓮區，2020年起規畫南延至仁武，是高雄S廊帶重要幹道，但燕巢以南路段仍是雜草叢生、工廠林立，仁武端盼優先施作。記者宋原彰／攝影

台三十九線橋下道路南端僅到高雄阿蓮區，二○二○年規畫南延至仁武區，其中燕巢至橋頭科學園區優先段已動工，燕巢以南仍雜草叢生、工廠林立，尚未開闢。由於這處延伸線串聯仁武、北高雄、橋頭及台南科學園區等產業聚落，屬S廊帶關鍵幹道，居民盼仁武端優先施作，紓解通勤壓力。

公路局南區公路新建工程分局表示，台三十九線橋下延伸線預計年底通過環評後提送建設計畫，行政院核定後即辦理設計及施工，將分段同步設計和施作，加速建設進度。另二○二九年確認路線和需地範圍後會辦理協議價購，未達成協議則依法徵收，全案預計二○三二年完工。

大社里長林英陸說，台三十九線延伸線可讓大社居民快速通往燕巢、阿蓮或台南市，但當地地勢低窪，怕新闢道路會匯流雨水釀洪災，建請務必加強排水工程。另名地主說，高鐵橋下仍有多處農地和工廠待拆遷，實際開闢範圍及補償內容還未知，擔心家園、果園遭毀。

台三十九線高鐵橋下道路延伸至仁武道路工程，全長十九點二公里，被視為「東高雄科技新走廊」，優先段去年二月已動土，總經費卅點六億元，通車後可疏導橋科車輛至岡山交流道，其餘路段正進行綜合規畫及環評。其中延伸仁武工程已於二○二三年底由行政院核定，總經費一六九點七五億元，最快年底通過環評。公路局今年三月中旬辦地方說明會，民眾希望縮短審議程序盡早施工。

議員邱俊憲表示，仁武、大社地區近年發展快、人口成長迅速，仁武產業園區吸引航太產業群聚，台三十九線若從阿蓮延伸至仁武，可串接北高雄各產業園區，直達台南，建議仁武段要優先施作。

環評 台南 高雄 航太 行政院

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