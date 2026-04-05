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人口逆勢增長…高雄仁武交通大打結 地方喊增設交流道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
仁武人口增加，國道十號仁武交流道交通巔峰時刻「打結」情況日漸嚴重，居民憂心一旦國七、高屏二快通車，更是雪上加霜。記者宋原彰／攝影
仁武人口增加，國道十號仁武交流道交通巔峰時刻「打結」情況日漸嚴重，居民憂心一旦國七、高屏二快通車，更是雪上加霜。記者宋原彰／攝影

高雄仁武區人口去年突破十萬，全市唯一正成長，加上仁武產業園區廠商進駐，國道十號仁武交流道尖峰時刻交通打結嚴重，居民憂心未來國道七號及高屏第二快速道路通車後更惡化，民代要求新設鼎力交流道，分流車潮，紓解仁武交流道與榮總周邊交通壓力。

交通部高速公路局表示，鼎力路經初判，並無空間可新設交流道，但未來國七通車，可大幅減少大型貨櫃車使用仁武系統，屆時壅塞狀況即能減輕，不過地方政府若有新設交流道需求，仍可提出申請，高公局會啟動評估作業。

仁武區坐擁雙國道，與榮總商圈近在咫尺，多年來人口不斷移入，去年已突破十萬人，交通需求激增。目前既有的交通建設，國道七號二○二二年通過環評後已核定，高公局正辦理用地取得，預計今年動工，二○三○年完工；仁武系統交流道會銜接國十。將在仁武區銜接國七與國十的高屏二快，則預計今年動工，二○三二年完工。

「國道十號仁武交流道目前壅塞不堪」，在地議員江瑞鴻說，國十從高雄方向下仁武交流道的車輛，約兩百公尺就遇到仁林路口；燕巢方向下交流道的車輛約五十公尺就到仁武水管路口，兩處交流道與平面道路的緩衝路面長度均不敷使用，導致國十車流經常回堵，通勤民眾叫苦連天，不僅上、下班塞，假日也常塞車，未來仁武系統是高快速公路交會樞紐，塞車噩夢難以想像。

他並表示，仁武產業園區第一期廠商已陸續進駐，第二期也已發包，估約增加六千名就業人口；建議高公局在國一銜接國十附近的鼎力路，新闢一處國一交流道，避免用路人繞道榮總或國十仁武交流道，造成該路段經常塞車。

高雄 榮總 高公局 國道 塞車

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