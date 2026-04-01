金門市區民生路專用車位今天啟動收費 盼減少長期占用

金門縣金城鎮民生路位處市區核心，長期以來車流密集、停車需求殷切，尖峰時段更常出現交通壅塞情形。為改善停車秩序並提升通行效率，縣府持續檢討交通配置，宣布自今日起，民生路段路邊停車格共7格專用車位，將正式啟動收費管理，希望減少民眾長期佔用。

縣府指出，民生路近年透過第三期區段徵收工程，已於金城幼稚園後方新設「社六」及「住3-1-1」臨時停車場，提供約500席汽車位，同時完成民生路與中興路口交通改善，包括增設左轉專用道、直右分流車道及綠燈早開時相，有效降低車流衝突。

在停車管理方面，縣府經多次會勘並與民意代表取得共識，已重新調整民生路標線，恢復原有快慢車道配置，並取消一般停車收費格，僅保留身障、婦幼及卸貨等7格專用車位。不過，由於先前採免收費措施，實務上卻出現長時間占用、非專用車輛違停等情形，影響周轉率與執法成效。

縣府表示，考量民生路為市區重要幹道，為落實道路資源公平使用及回歸管理機制，決定自4月起對該7格專用車位實施收費制度，期透過價格機制，提高車位使用效率，改善停車亂象。

依規劃，民生路段停車收費時間為每日上午9時至晚間8時，並依車位類型採差別費率。卸貨車位前30分鐘免費，之後採計時收費；婦幼車位首小時20元，其後每半小時加收；身障車位則提供前4小時免費優惠。另為維持交通順暢，上午7時30分至8時30分、中午12時至13時30分及下午17時至18時，全面禁止停車。

觀光處表示，未來將持續檢討金城市區停車空間，逐步推動收費制度，建立「使用者付費」觀念，減少長時間占用，提升整體停車周轉效率，也呼籲民眾依標線及告示停放，違規者將依《道路交通管理處罰條例》取締。