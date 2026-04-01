高雄觀光熱、經濟冷 白喬茵批六都墊底 陳其邁：轉型陣痛期

高雄近年靠演唱會經濟、IP觀光行銷帶動聲量，推升市長陳其邁施政滿意度突破8成創新高，觀光經濟卻未轉成實質收益，議員點出高雄人口不斷外移，餐飲、旅宿表現持續衰退，個人所得更是六都墊底；對此陳其邁回應，目前是處於產業轉型陣痛期，但「高雄不轉型，就會死路一條」。

議員白喬茵今質詢，高雄營利事業的銷售額穩健發展，5年來成長30%，但其實每個縣市都在成長，高雄反而是成長最慢的城市，桃園成長幅度是高雄的兩倍以上，相較之下高雄是墊底，競爭力正在流失。

她也重批，高雄最大宗、餵養最多人口製造業，竟是六都中唯一出現負成長，無論傳統產業或轉型中的高科技產業，都未見起色，稅收與所得也表現慘澹，營利事業所得稅僅高於台南、排名第5，個人所得六都墊底，無論企業與市民的賺錢能力都落後。

更嚴重是人口外移，白喬茵指出，高雄、台北同為六都中人口負成長城市，但台北可歸因於高房價外溢效應，高雄生活成本相對較低，卻仍出現人口外流，關鍵在於薪資與就業機會不足，她表示，市府強調失業率六都最低，實際原因是勞動人口流失，統計不到，光數字好看，但年輕人持續離開高雄。

她質疑，近年頻辦大型活動、演唱會與市集，表面熱鬧，去年餐飲業營業額僅六都第五，旅宿業營運也下滑面臨瓶頸，批評花了這麼多預算打造觀光產業，收益卻未轉化為收益進入市民口袋，此外觀光人次排名從六都第一滑落至最後一名，市府應充分檢討統計方式與政策效益。

陳其邁答詢，產業數據下滑與國際經濟情勢密切相關，包括美國關稅政策與中國鋼鐵產能過剩，對高雄以石化與鋼鐵為主的傳統產業造成衝擊，這是全國性、國際性的結構問題，他強調，若扣除鋼鐵與石化產業，其他製造業其實呈現成長，尤其電子零組件產業2020年以來成長幅度達65%，轉型已逐步發酵。

他強調，市府近年積極推動產業升級與招商，引進包括台積電在內的半導體大廠及其供應鏈廠商進駐，帶動整體產業結構轉型，產業轉型本就存在陣痛期，「如果不轉型，高雄才是死路一條」，未來將持續透過半導體與AI產業布局，提升薪資水準與就業機會，帶動城市競爭力。