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屏東環保葬21處全國最多 10年破萬件、公墓減近3成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣已設置21處環保葬區，數量為全國最多，環保葬件數在10餘年間由零成長至突破萬件，民眾接受度提升。圖／屏東縣政府民政處提供
屏東縣已設置21處環保葬區，數量為全國最多，環保葬件數在10餘年間由零成長至突破萬件，民眾接受度提升。圖／屏東縣政府民政處提供

國人土葬率逐年下降、殯葬型態持續轉變，屏東縣政府推動環保葬及公墓設施校正，根據內政部統計，屏東縣已設置21處環保葬區，數量為全國最多，環保葬件數在10餘年間由零成長至突破萬件，民眾接受度提升，2024年縣內公墓數量及使用中的公墓，較2022年更大幅減少近3成。

屏東縣府民政處表示，為使公墓數量與面積更貼近實際使用現況，縣府團隊近年持續透過交叉比對與實地清查，最新資料顯示，全縣公墓總數由2022年的311處降至2024年的292處，其中，使用中公墓由201處減少至143處，減幅近3成，停用公墓則由110處增加至149處，顯示傳統土葬需求逐年降低。

民政處指出，近年隨著觀念轉變及環保意識提升，縣府持續宣導並鼓勵民眾採用樹葬、花葬等多元環保葬方式，根據統計，縣內環保葬件數自早期為零，在2002年起逐步發展，並於2022年突破千件達1152件、2023年1111件、2024年更提高至1324件，10餘年間由零成長至千件規模，累計總件數突破1萬2000件，全國縣市排名第2，環保葬不僅逐漸獲得多數民眾認同，也有效減少焚燒紙錢等用火行為，降低火災風險。

確保清明掃墓期間安全與環境品質，民政處從3月12日結合環保局、警察局及消防局，起啟動全縣公墓聯合查核作業，全面督導鄉、鎮公所強化公墓防火整備、交通疏導及服務品質，盼從源頭降低火災風險。

縣府表示，公墓查核重點涵蓋多項面向，在消防防火整備方面，要求各公墓設置大型儲水桶或取水設備供民眾使用，同時加強防火宣導標語設置，以提升整體防災意識。在環境清潔維護方面，則加強查核露天焚燒雜草或垃圾情形，以及廢棄物任意棄置所造成的環境髒亂問題，並要求落實人力清潔維護，維持墓區整潔。

縣府也要求各公墓於清明期間設置服務台，提供各項便民服務與殯葬諮詢，並加強相關法令與政策宣導、強化交通動線規劃及現場疏導作業，針對出入口動線與人車流動進行妥善安排，以確保掃墓期間交通順暢與現場秩序，提供民眾安全、有序的祭掃環境。

民政處說，針對清明掃墓火災高風險時段，縣府不再僅仰賴消防量能，強化法規宣導、督導公所落實管理，未來將持續透過公墓查核、環保葬推廣與設施整體規畫多管齊下，提升防火安全管理與土地使用效率，在慎終追遠的同時，共同守護環境與公共安全。

屏東縣府要求各公墓設置大型儲水桶或取水設備供民眾使用。圖／屏東縣政府民政處提供
屏東縣府要求各公墓設置大型儲水桶或取水設備供民眾使用。圖／屏東縣政府民政處提供

屏東縣已設置21處環保葬區，數量為全國最多，環保葬件數在10餘年間由零成長至突破萬件，民眾接受度提升。圖／屏東縣政府民政處提供
屏東縣已設置21處環保葬區，數量為全國最多，環保葬件數在10餘年間由零成長至突破萬件，民眾接受度提升。圖／屏東縣政府民政處提供

內政部 屏東縣 公墓

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