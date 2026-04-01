紙風車屏東團連演雞城故事 最後3場屏東藝術館登場

紙風車劇團經典之作「雞城故事」前進屏東演出，這也是紙風車屏東團首次挑戰15場連演，第1期與第2期團員合體，挑戰唱跳極限。今天在屏東藝術館有最後3場演出。

屏東縣政府與紙風車劇團合作，持續4年深耕在地戲劇人才培育，學員組成「屏東團」，為地方帶來專業且充滿活力的演出。紙風車劇團團長任建誠真心向這些屏東團員致敬，「這次演出9成5以上的演員都是由屏東團團員輪流擔任，不輸紙風車的演員，也實現培育在地人才，服務在地小孩的理想。」

2024年及2025年兒童節，屏東縣政府連續二年在屏東藝術館演出經典戲碼「雞城故事」、「武松打虎」，透過戲劇陪伴孩子成長。今年兒童節由紙風車屏東團帶來「雞城故事」演出，3月25日至3月27日在恆春文化中心劇場館，3月30日至4月1日在屏東藝術館登場，

導演莊瓊如表示，這次恆春場演出不只有3年級的小朋友，1到6年級不同年齡的孩子看戲，同學們跟著居民們緊張、開心、歡呼，看主角們談戀愛的反應都非常不同也很有趣；團員們更表示，最享受的是在舞台上感受到孩子們最真摯的回應，每一次笑聲與互動，都是持續前進的動力。

屏東縣長周春米透過紙風車劇團發布的新聞稿表示，2026年兒童節因應恆春文化中心劇場館落成啟用，特別安排紙風車到屏南劇場演出給學童欣賞，恆春場學童為枋寮以南的1到6年級為主，屏東藝術館則以屏北地區3年級為主，讓屏南地區的孩子可以就近在恆春看戲。

「雞城故事」是紙風車劇團經典兒童音樂劇之一，改編自西方經典「羅密歐與茱麗葉」及音樂劇「西城故事」，可愛的演出造型加上琅琅上口的動聽曲目，每每讓現場小朋友看得十分投入，跟著劇情起伏歡呼大笑，拿著加油棒薯條餅乾跟著音樂舞動身體，宛如雞城故事演唱會。今天在屏東藝術館有最後3場演出。