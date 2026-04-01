燃煤機組除役承諾跳票 藍喊話陳其邁：拒用高雄人的肺發電

政府核能政策轉彎在高雄議會點燃戰火，藍營議員指責市長陳其邁承諾興達電廠三、四號燃煤機組去年全面除役的承諾跳票、高雄人為用電犧牲健康，另不滿老舊燃氣機組延役十年態度不明。陳其邁說，燃煤機組除役是目標，但考量的因素不只是能源還有國安，例如中東戰爭的影響。這是最後不得已的選擇，絕不是常態性啟用。

針對核能問題，藍營議員質問陳其邁是否支持重啟核電？陳其邁說，他贊成賴清德總統提三個原則，能源政策的討論要務實、嚴肅。民進黨團表示，「非核家園」不是神主牌是逐步落實，讓生活在台灣的人民能有穩定電力及安全環境，沒有政策轉彎；全台大部分電力來自火力發電，重啟核能仍無法全部取代，用似是而非的解讀混淆視聽，荒謬危險且不負責任。

「無論是燃氣機組或被當救援投手的三、四號燃煤機組都非常老舊，不該繼續殘害高雄人的健康！」邱于軒說，國民黨立委柯志恩表態除役不回頭，若她當市長燃氣機組不可能延役，完全看不見陳其邁的態度？

陳其邁則說，依據供電與需電的成長曲線觀察，若五座燃氣機組不延役，二○二九年至二○三二年供電會不平衡，延役有短期效果；新機組比舊機組發電量高、汙染減低三分之二，環評具強制性，會要求依環評承諾來做。

總召黃香菽強調，陳其邁在活動獲很大滿意度，但身為市長不能只把活動辦好，更應積極面對能源政策；陳美雅要求陳其邁須硬起來，要向賴總統爭取高雄的火力發電全面除役，拒絕中央再用高雄人的肺來發電。

陳其邁事後說明，發展半導體等產業需要用電，希望台電根據高雄的用電狀況詳細評估，尤其是空氣品質及汙染防制等配套措施須做好。