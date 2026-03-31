中國大陸籍漁船擱淺馬祖東引 清除作業造成海纜受損

中國籍漁船「閩連漁63896」因船艙進水，擱淺於東引鄉北澳口。中國籍抓斗工作船「海虹工66」30日深夜進行「閩」船清除作業時，疑因作業不慎，造成東引與北竿間海底電纜受損。

據了解，「閩連漁63896」擱淺後，相關單位召開多次協調會議，確認由中國籍抓斗工作船「海虹工66」至「閩」船擱淺處執行船舶移除作業。

30日深夜，「海虹工66」於執行船頭吊掛作業時，疑似因作業不慎，造成東引至北竿間第3海纜部分芯線受損。語音通話與網路訊號等在受損當下即切換至微波系統，故未對東引地區軍民上網及語音通話等造成太大影響。

為釐清海纜毀損責任，全案已報請連江地方檢察署著手偵辦，並由中華電信委託潛水人員水下勘查，釐清受損點與受損狀況。而為避免海纜線路可能的二次傷害，船隻清除作業已全面停工，且需經相關單位審查後才能復工。