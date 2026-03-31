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中國大陸籍漁船擱淺馬祖東引 清除作業造成海纜受損
中國籍漁船「閩連漁63896」因船艙進水，擱淺於東引鄉北澳口。中國籍抓斗工作船「海虹工66」30日深夜進行「閩」船清除作業時，疑因作業不慎，造成東引與北竿間海底電纜受損。
據了解，「閩連漁63896」擱淺後，相關單位召開多次協調會議，確認由中國籍抓斗工作船「海虹工66」至「閩」船擱淺處執行船舶移除作業。
30日深夜，「海虹工66」於執行船頭吊掛作業時，疑似因作業不慎，造成東引至北竿間第3海纜部分芯線受損。語音通話與網路訊號等在受損當下即切換至微波系統，故未對東引地區軍民上網及語音通話等造成太大影響。
為釐清海纜毀損責任，全案已報請連江地方檢察署著手偵辦，並由中華電信委託潛水人員水下勘查，釐清受損點與受損狀況。而為避免海纜線路可能的二次傷害，船隻清除作業已全面停工，且需經相關單位審查後才能復工。
多名連江縣東引鄉民今天告訴中央社記者，中國籍鐵殼漁船「閩連漁63896」20日晚間因船艙進水，擱淺於東引鄉北澳口。船隻除柴油外洩外，船艙內疑似裝著魚貨的塑膠容器也被海水沖至岸上。至於該船船員，擱淺當下即已棄船逃生並已返抵中國。
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