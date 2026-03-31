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大東藝文中心注射針頭塞爆廁所管線 高雄文化局：強化巡檢

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄大東文化藝術中心。圖／讀者提供
高雄大東文化藝術中心。圖／讀者提供

高雄大東文化藝術中心廁所因嚴重阻塞，清潔人員事後在汙水管道清出注射針頭，館方公告迅速在網路掀起熱烈討論，網友驚呼「多到會塞馬桶？」、「太扯了」、「治安堪慮」；高市文化局表示，已請警方及園區保全持續加強巡檢及安全防護。

大東文化藝術中心一樓廁所多次堵塞，近期全面暫停使用，經清潔人員發現，堵塞原因為大量注射針頭卡在管線內。

館方為此貼出公告指，廁所管線被針頭堵住不通，清潔人員多次疲憊不堪的清理，也造成民眾使用不便，只盼望癮君子們把針頭丟入垃圾桶、不要丟進馬桶，還直言「不用擔心清潔人員會接觸到針頭，我們都會以長夾整理的」，希望多體諒清潔人員的辛苦，字裡行間充滿無奈。

事件曝光後在網路上引發討論，不少網友對針頭來源感到震驚「太扯了，大東居然注射針頭的人多到會堵塞馬桶？」也有人憂心說「注射針頭？是吸毒的嗎？」、「又是毒品，天啊」。

也有網友驚呼「這得請警察來處理了吧？」、「警方應該重點查了」，部分網友指「對面公車等候區那邊的流浪漢要不要處理一下？」、「大東轉運站和大東公園治安也是堪慮」。

還有網友提建議包括設置專用回收設備，「可以放一個盒子專門丟針，國外廁所還蠻多都有看到的」、「使用廁所要收費」、「加重懲處加上清潔費用，沒有重罰不會停止」。

市議員陳慧文表示，已要求鳳山分局針對大東周邊及場館內部，增加深夜與清晨的巡邏頻率，並要求管理單位檢討清潔流程與人員防護裝備，確保員工不被針扎傷，後續將持續追蹤檢視改善狀況。

文化局說明，因1樓廁所嚴重阻塞，經請專業清潔廠商處理，清出針筒後，就已立即通報轄派出所，同時加強清潔人員的安全防護，並請警方及園區保全持續加強巡檢，目前未再發生水管阻塞的情形。

館方為此貼出公告，字裡行間充滿無奈。圖／翻攝畫面
館方為此貼出公告，字裡行間充滿無奈。圖／翻攝畫面

高雄 馬桶 廁所

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