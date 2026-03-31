高雄敬老卡福利「加碼」打問號 市區可搭公車75次、偏鄉只能搭5次

高市府宣布，敬老卡點數今年7月起將從每年1200點增加為7200點，議員林富寶質疑，敬老卡看似福利加碼，實際對偏鄉長輩卻是變相縮水，因為以往長輩搭公車完全免費，以後卻要付半價，甲仙、六龜等地往返市區單趟逾200元，市區公車只要15元，新制度會擴大城鄉差距。市長陳其邁允諾檢討。

高市議會今天進行市長施政質詢，大旗美地區市議員林富寶指出，現在全市長輩持敬老卡搭公車完全不用錢，7月過後卻要扣半價點數，若以每月600點估算，市區可搭公車75次、偏鄉若搭5次就用完。

林富寶說，旗美地區距離遙遠，六龜區至市區建國站車票半價119元、甲仙至建國站半價116元，有許多長輩抱怨「使用敬老卡不如T-PASS的399月票吃到飽方案」，偏鄉長輩往返市區看病成本變高，也不利市區長輩去甲仙吃芋冰或寶來溫泉泡湯。

陳其邁回應，根據統計資料顯示，旗美九區每個月公車使用費超過600元的長輩只有388人，人數不多，會再跟社會局研究一下如何調整。