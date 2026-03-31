台積電可能進駐白埔產業園區？ 陳其邁說明最新招商情況

政府核能政策轉彎在高雄議會點燃戰火，藍營議員指責市長陳其邁承諾興達電廠3、4號燃煤機組去年全面除役的承諾跳票、高雄人為用電犧牲健康，另不滿老舊燃氣機組延役10年態度不明。陳其邁表示，燃煤機組除役是目標，但考量的因素不只是能源還有國安，如中東戰爭造成的影響，這是最後不得已的選擇，絕不是常態性的啟用。

2026-03-31 13:57