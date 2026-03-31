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台積電可能進駐白埔產業園區？ 陳其邁說明最新招商情況
高雄產業力推轉型，台積電五座先進製程晶圓廠分期推進，P1廠試產結果穩定，P2廠預計今年第四季量產，P3廠本月啟動設備進機，P4預計明年完工。此外，外界不斷傳聞台積電可能進駐白埔產業園區，市長陳其邁今日報告指出，白埔產業園區已經順利招商半導體及AI國際大廠投資，時機成熟會對外進一步說明。
高市議會第四屆第七次定期大會今天進行市長施政報告，市府針對南科楠梓園區目前的建廠與量產進度做出說明。市府指出，台積電第一座晶圓廠（P1）已完成廠務系統整合與設備進機、安裝及製程驗證，試產結果穩定；第二座晶圓廠（P2）於2025年8月完成機台搬運，現正進行製程參數調校與工程試投片，規畫今年第四季進入量產爬坡。
第三座晶圓廠（P3）主體結構外觀已成形，刻正進行機電與廠務收尾作業，今年3月啟動設備進機；第四、第五座晶圓廠（P4、P5）已完成環評與都計審議程序並於114 年8月動工，現階段進入基礎與結構工程施工，P4廠預計2027年完工。
此外，楠梓產業園區已無空地可用，高市府另規畫白埔產業園區，提供半導體製造與相關廠商使用，藉以補強南部半導體聚落生態鏈的關鍵缺口，提升群聚效益與產業韌性。
陳其邁表示，經濟部已於3月17日核准白埔產業園區設置計畫，未來預計帶來約3000億元年產值與4500個就業機會；目前已經順利招商，包括半導體相關及AI相關的國際大廠會來此投資，時機成熟會對外宣布。
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