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影／議員下跪抗議高市府強拆澄清巷違建聚落 陳其邁強調依法行政

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳麗娜認為，高市府未妥善安置仁武區澄清巷占用戶，今天下午在高市議會質詢時下跪陳情。圖／取自高雄市議會網站
高雄市議員陳麗娜認為，高市府未妥善安置仁武區澄清巷占用戶，今天下午在高市議會質詢時下跪陳情。圖／取自高雄市議會網站

高雄市府近日執行仁武區澄清巷11戶占用公有地案，一名住戶今早全身淋汽油，企圖以激烈手法阻止拆除。議員陳麗娜不滿市府可以妥善安置拉瓦克部落居民，卻不願意溫柔對待澄清巷住戶，無法接受雙標作為，最後在議事廳激動下跪陳情。市長陳其邁表示，市府已經給予弱勢住戶必要協助，但鴿舍、招待所等違法建物須依法行政。

今早高雄市拆除大隊人員再度前往仁武區執行澄清巷占用戶拆除作業，因遭遇住戶潑汽油抗議而停止。

陳麗娜下午質詢指出，遭強拆的居民1989年就有居住事實，房子無法獲得賠償，搬遷補償費也不高，只因被認定是工地上的違建物所以必須走人；有人安置地點尚未媒合好就被強制拆除，不理解市府到底在急什麼？

陳其邁表示，當地住戶已陸續在外租屋或獲得安置，若真的有住宅需求，工務局可以通融幾天沒問題，市府也會全力協助，但是其中有建商蓋招待所，在那邊打麻將、喝紅酒、開超跑、蓋鴿舍，有錢還占用市有土地，「我明確拒絕關說」。

陳麗娜反駁指出，陳其邁所說內容非事實，被醜化成招待所的鴿舍早已拆除，與今天潑汽油抗議的的困難戶毫不相干，陳其邁不該無情抹黑民眾和議員，她懇求市長多給住戶一些時間另覓住處。

陳麗娜發言結束後起身離開座位，走至陳其邁等市府官員面前當眾下跪，要求市府改變主意。議長康裕成見狀立即敲槌結束質詢及畫面直播。

陳其邁強調，拒拆戶多次透過民代向市府施壓，基層同仁壓力非常大，只要不是住家、沒有居住需求而長期占用的建物他堅持要依法行政。

高市財政局進一步說明，占用戶皆非中、低收入戶，市府已給予適當搬遷時間；其中2棟住戶入住鳳山建國新城社宅，3棟住戶搬離他處租屋，6棟住戶已有居處，無住屋需求。

議員陳麗娜認為陳其邁醜化及抹黑抗議戶，藉此強化市府拆除的正當性。圖／陳麗娜服務處提供
議員陳麗娜認為陳其邁醜化及抹黑抗議戶，藉此強化市府拆除的正當性。圖／陳麗娜服務處提供

住戶 高雄 違建

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