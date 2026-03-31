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濃霧擾亂金門航班 逾200名旅客等待候補

中央社／ 金門31日電

金門今天濃霧影響往返台灣航班，根據金門航空站離、到站即時資訊，截至下午4時30分，共有6個航班取消，金門機場候補櫃檯前有逾200名旅客等待候補。

金門受濃霧影響對外航班，金門航空站表示，因今天天候不佳，受影響旅客較多，現場機台登記候補序號明天繼續沿用，使用線上候補登記候補序號旅客請至信箱收信，於今天晚間11時前回報沿用，逾時未回報將取消候補序號。

金門氣象站主任林依締接受中央社記者採訪指出，今天濃霧是因鋒面接近帶來豐沛水氣，與南方暖空氣互動導致溫差，水氣凝結所形成濃霧，此波鋒面預計會很快通過。

但林依締也說，因此波鋒面分裂，部分鋒面遺留在中國大陸東南沿岸，「濃霧對金門影響可能斷斷續續」；待明天鋒面影響效果減弱，且風向轉東北風後，預計明天上午起濃霧影響就會趨緩。

林依締也表示，清明節期間3日至5日仍有一波鋒面通過，預計通過速度快，影響範圍仍須評估，提醒往來台金旅客多注意航班資訊，詳情可參考中央氣象署官方網站。

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