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金門縣府頒獎表揚53名模範勞工 各領域齊發光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天上午假金湖飯店舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎，由副縣長李文良代表縣長陳福海出席頒獎，並邀請得獎者家屬及各單位主管共同見證榮耀時刻，現場氣氛溫馨隆重。

李文良致詞時表示，公部門勞工長期站在第一線，是推動縣政不可或缺的重要力量。面對多變的行政環境，仍能堅守崗位、持續提供穩定服務，形同支撐政府運作的「關鍵齒輪」。他強調，此次獲表揚者來自不同領域，但皆展現出高度責任感與專業精神，足為同仁表率。

他也期勉縣府團隊以模範勞工為榜樣，持續精進服務品質，讓施政更貼近民意，並感謝所有基層人員的付出，強調每一份努力都是推動地方進步的重要基石。

縣府社會處指出，本次表揚人員由各機關及鄉鎮公所推薦，經審查評選後產生，涵蓋行政、民政、教育、衛生、建設、文化及觀光等多元領域，展現縣政運作的全面性。獲獎不僅象徵個人表現優異，也代表整體團隊長期投入公共服務的成果。

社會處強調，獲獎是在單位表現優異的象徵，是所有同仁的表率，更代表著公務人員努力創新、堅持不懈為民服務的精神。期望得獎者能激勵大家在未來的工作中更加努力、正向成長，讓金門的未來更加光明。

金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，與會貴賓一起進行宣導。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，與會貴賓一起進行宣導。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，另表揚績優社工人員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，另表揚績優社工人員。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎，圖為社會處員工獲獎，同仁都開心的一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎，圖為社會處員工獲獎，同仁都開心的一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎，獲獎者與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦「115年度公部門模範勞工表揚活動」，共有53名來自各機關與鄉鎮公所的績優人員獲獎，獲獎者與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

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