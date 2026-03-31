高雄大東藝文中心廁所遭丟棄針頭堵塞 警加強巡檢

高雄大東文化藝術中心廁所近來多次嚴重堵塞，清潔人員疏通時發現遭人丟棄注射針頭，館方貼出公告請民眾丟入垃圾桶。高雄市文化局表示，已通報派出所，並加強防護。

近日有網友在社群平台Threads貼出大東文化藝術中心公廁貼出的公告，內容指出一樓廁所污水管多次因注射針頭堵塞，導致全面暫停使用，清潔人員疲於奔命，請民眾使用後直接丟入垃圾桶。貼文一出，隨即引發大眾對於公共空間與毒品治安問題的疑慮。

文化局透過文字訊息回應表示，大東文化藝術中心一樓廁所前因遭丟棄物品而嚴重阻塞，經請專業清潔廠商處理後清出針筒，就立即通報轄派出所，同時也加強清潔人員的安全防護，警方及園區保全將持續加強巡檢，目前已無水管阻塞狀況。

轄區高雄市警察局鳳山分局表示，掌握到這篇網路貼文後高度重視，隨即由成功派出所與偵查隊組成專案小組，針對可疑線索展開查緝，並清查是否涉及違法。

警方表示，該處廁所為24小時開放空間，已指示警力提高見警率。經統計，警方在114年至115年間在大東藝文中心及周邊查獲4件毒品案。

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