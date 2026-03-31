快訊

台股失守季線！下跌795點收31,722點 今年3月下挫3,642點

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

三星中階新機Galaxy A57與A37來了！新增512GB大容量 售價、優惠一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營議員要陳其邁硬起來 要求興達電廠燃煤機組如期除役

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市議員不滿民進黨能源政策轉彎，高雄人不該淪為「用肺發電」犧牲品。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市議員不滿民進黨能源政策轉彎，高雄人不該淪為「用肺發電」犧牲品。記者徐白櫻／攝影

政府核能政策轉彎在高雄議會點燃戰火，藍營議員指責市長陳其邁承諾興達電廠3、4號燃煤機組去年全面除役的承諾跳票、高雄人為用電犧牲健康，另不滿老舊燃氣機組延役10年態度不明。陳其邁表示，燃煤機組除役是目標，但考量的因素不只是能源還有國安，如中東戰爭造成的影響，這是最後不得已的選擇，絕不是常態性的啟用。

針對核能問題，藍營議員質問陳其邁是否支持重啟核電？陳其邁表示，他贊成賴清德總統所提的三個原則，能源政策的討論要務實、嚴肅。民進黨團表示，「非核家園」不是神主牌而是逐步落實，讓生活在台灣的人民能有穩定電力及安全環境，所以沒有政策轉彎的問題；全台大部分電力來自火力發電，重啟核能仍無法全部取代，用似是而非的解讀來混淆視聽，荒謬危險且不負責任。

議員邱于軒指出，去年3月市長陳其邁在施政報告表示，興達電廠3、4號燃煤機組要在2025年完全除役，結果現在4號機除役日期直接在台電官網消失；2019年興達電廠的環評載明，5部舊燃氣機組要在今年與明年除役，現在卻要延役10年。

「無論是燃氣機組或被當救援投手的3、4號燃煤機組都非常老舊，不該繼續殘害高雄人的健康！」邱于軒強調，國民黨柯志恩表態除役不回頭，若她當市長燃氣機組不可能延役，但目前完全看不見陳其邁的態度？

陳其邁回復，依據供電與需電的成長曲線觀察，若5座燃氣機組不延役，2029年至2032年供電會不平衡，延役會有短期效果；新機組比舊機組的發電量高、汙染減低三分之二，環評具有強制性，會要求依環評承諾來做。

總召黃香菽強調，陳其邁在活動上面獲得很大滿意度，但身為市長不只把活動辦好，更應該積極面對能源政策；陳美雅則要求陳其邁必須硬起來，要向賴清德爭取高雄的火力發電全面除役，拒絕中央再用高雄人的肺來發電。

陳其邁事後說明，發展半導體等產業需要用電，希望台電根據高雄的用電狀況進行詳細評估，尤其是空氣品質及汙染防制作等配套措施必須做好。

民進黨團捍衛政府的核能政策，議員邱俊憲直指，非核家園不是神主牌，而是務實面對台灣的能源問題。記者徐白櫻／攝影
民進黨團捍衛政府的核能政策，議員邱俊憲直指，非核家園不是神主牌，而是務實面對台灣的能源問題。記者徐白櫻／攝影

國民黨議員許采蓁贈「單程高鐵票」給市長陳其邁，酸他心若已經在中央的話，應該早日北上任職。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員許采蓁贈「單程高鐵票」給市長陳其邁，酸他心若已經在中央的話，應該早日北上任職。記者徐白櫻／攝影

能源政策 邱于軒 台電 興達電廠 陳其邁

延伸閱讀

經濟日報社論／重啟核電是務實的抉擇

賴總統「返核」 張景森：反核團體應提發電方案

重啟核電廠關鍵 2032年後恐陷缺電危機

台電應變計畫…環團質疑協和電廠變相推四接

相關新聞

藍營議員要陳其邁硬起來 要求興達電廠燃煤機組如期除役

政府核能政策轉彎在高雄議會點燃戰火，藍營議員指責市長陳其邁承諾興達電廠3、4號燃煤機組去年全面除役的承諾跳票、高雄人為用電犧牲健康，另不滿老舊燃氣機組延役10年態度不明。陳其邁表示，燃煤機組除役是目標，但考量的因素不只是能源還有國安，如中東戰爭造成的影響，這是最後不得已的選擇，絕不是常態性的啟用。

月世界垃圾山案起訴里長李有財 陳其邁：希望法院從重處罰

高雄月世界山坡地遭里長張有財父子不法傾倒233公噸廢棄物，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法等罪起訴並求處從重量刑。市長陳其邁表示，希望環保局持續追查不法利得，相關廢棄物清除也要求業者持續履行責任；對於破壞國土保安、環境汙染的業者，希望法院審理時能從重處罰。

佛陀紀念館交通混亂違停多 高市府導入圓環、減速設施獲明顯改善

高雄市宗教聖地佛陀紀念館，過去因館內缺乏交通管理措施，園內有車速偏快、動線不明和違停情況，高雄市府為此合作規畫導入圓環、減速平台和標線型人行道，並在園外易肇事路段興田路畫設右轉車道，日前改善工程完成後，已明顯降低車輛交織及逆向行駛風險，行人也減少與車爭道風險；館方表示，法師、義工及訪客都明顯感受到通行安全提升。

高雄澄清湖旁違建聚落遭強制拆除 住戶淋全身汽油抗議：蠻橫政府

高雄仁武區緊鄰澄清湖的慈惠段935地號8筆市有地因遭當地違章建築長期占用，工務局3月16日起強制拆除，因當地多數弱勢承租戶，住戶痛陳市府只給予2個月時間搬離，「真的不知道搬去哪裡」，今日市府再度出動機具拆除，一名承租修行會議場所的陳姓男子因不滿住家遭拆，當場全身潑滿汽油，市府發覺不對勁，才立即暫緩拆除。

夢想馳騁月台！超逼真微縮交通模型 屏東演武場展出

屏東演武場「屏藏心」系列特展即起推出第二檔「夢想馳騁月台」，微縮交通工具模型為主題，動靜態展示與場景敘事，打造承載速度、記憶與夢想的想像月台。集結四名在地收藏家，以各自長年累積的珍藏，引領觀眾在方寸之間，感受速度與想像的交會。

屏東山川琉璃吊橋化身銀河舞台 「天琴座流星雨」浪漫登場

在群山環繞深山中，腳踏吊橋、仰望流星劃過天際瞬間，將在屏東上演，屏東縣政府交通旅遊處4月18日晚間，在屏東縣山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽，首度在深夜時段開放吊橋，邀請民眾走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。