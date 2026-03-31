藍營議員要陳其邁硬起來 要求興達電廠燃煤機組如期除役

政府核能政策轉彎在高雄議會點燃戰火，藍營議員指責市長陳其邁承諾興達電廠3、4號燃煤機組去年全面除役的承諾跳票、高雄人為用電犧牲健康，另不滿老舊燃氣機組延役10年態度不明。陳其邁表示，燃煤機組除役是目標，但考量的因素不只是能源還有國安，如中東戰爭造成的影響，這是最後不得已的選擇，絕不是常態性的啟用。

針對核能問題，藍營議員質問陳其邁是否支持重啟核電？陳其邁表示，他贊成賴清德總統所提的三個原則，能源政策的討論要務實、嚴肅。民進黨團表示，「非核家園」不是神主牌而是逐步落實，讓生活在台灣的人民能有穩定電力及安全環境，所以沒有政策轉彎的問題；全台大部分電力來自火力發電，重啟核能仍無法全部取代，用似是而非的解讀來混淆視聽，荒謬危險且不負責任。

議員邱于軒指出，去年3月市長陳其邁在施政報告表示，興達電廠3、4號燃煤機組要在2025年完全除役，結果現在4號機除役日期直接在台電官網消失；2019年興達電廠的環評載明，5部舊燃氣機組要在今年與明年除役，現在卻要延役10年。

「無論是燃氣機組或被當救援投手的3、4號燃煤機組都非常老舊，不該繼續殘害高雄人的健康！」邱于軒強調，國民黨柯志恩表態除役不回頭，若她當市長燃氣機組不可能延役，但目前完全看不見陳其邁的態度？

陳其邁回復，依據供電與需電的成長曲線觀察，若5座燃氣機組不延役，2029年至2032年供電會不平衡，延役會有短期效果；新機組比舊機組的發電量高、汙染減低三分之二，環評具有強制性，會要求依環評承諾來做。

總召黃香菽強調，陳其邁在活動上面獲得很大滿意度，但身為市長不只把活動辦好，更應該積極面對能源政策；陳美雅則要求陳其邁必須硬起來，要向賴清德爭取高雄的火力發電全面除役，拒絕中央再用高雄人的肺來發電。

陳其邁事後說明，發展半導體等產業需要用電，希望台電根據高雄的用電狀況進行詳細評估，尤其是空氣品質及汙染防制作等配套措施必須做好。

民進黨團捍衛政府的核能政策，議員邱俊憲直指，非核家園不是神主牌，而是務實面對台灣的能源問題。記者徐白櫻／攝影