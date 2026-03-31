高雄澄清湖旁違建聚落遭強制拆除 住戶淋全身汽油抗議：蠻橫政府

高雄仁武區緊鄰澄清湖的慈惠段935地號8筆市有地因遭當地違章建築長期占用，工務局3月16日起強制拆除，因當地多數弱勢承租戶，住戶痛陳市府只給予2個月時間搬離，「真的不知道搬去哪裡」，今日市府再度出動機具拆除，一名承租修行會議場所的陳姓男子因不滿住家遭拆，當場全身潑滿汽油，市府發覺不對勁，才立即暫緩拆除。

市議員陳麗娜表示，市府強拆仁武區澄清巷歷史聚落，卻是採「昨天貼告示、今天拆」蠻橫執法，今日市府再度偷襲拆除，讓承租戶氣憤不已，甚至全身潑汽油抗議，才迫使市府暫停拆除，「市府連流浪狗都願意安置，澄清巷居民只想爭取一點搬家時間，市府卻咄咄逼人，逼民眾用生命對抗，事情真的要鬧到這樣嗎？市府到底在急什麼？」

陳麗娜指，工務局今日準備拆除其中一戶修行會議場所時，陳姓承租戶為表達憤怒，全身潑滿汽油抗議，該戶雖貼有拆除公告，卻未寫明時間，租戶以為至少清明節過後才會拆，以致還未完成搬家，沒想到機具今日就開到家門口；她說市府過去曾承諾協助承租戶媒合安置場所，卻是假媒合、真拆除，「市府在外面看到流浪狗都願意安置，難道他們比動物還不如？」

財政局表示，本案土地遭長期非法占用，部份作鴿舍、工寮、道場、私人招待所、車庫停放跑車使用，甚至有轉租他人情形，市府依法收回占用土地，考量汛期將至，強降雨易致土壤流失、地基掏空等公共安全疑慮之急迫性，並避免環境髒亂孳生病媒蚊，工務局違建隊已在去年12月通知占用人此處建物屬違建，應於今年3月15日前自行拆除。

財政局表示，市府收回被占用市有地，占用戶本應自行搬遷，但部分陳抗人遲不搬遷，仁武區公所至少5次關懷，惟考量部分占用戶有搬遷需求，為協助順利搬遷，特予發放搬遷補助金，就高齡者從優補助，並提供社會住宅及租屋媒合，已陸續搬遷安居。