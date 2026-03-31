藍營問核能重啟 陳其邁：符合3前提才能成為選項

高雄市議會國民黨團今天質詢時聚焦能源議題，要求高雄市長陳其邁表態是否支持核能重啟。陳其邁表示，核能要符合安全無虞、核廢有解、社會共識3個前提，才能成為選項。

陳其邁今天上午到高雄市議會進行施政報告與質詢，國民黨團質詢時批評民進黨能源政策錯誤，要求陳其邁表態是否支持重啟核能，及是否同意興達電廠既有燃氣機組延役。

陳其邁答詢表示，能源政策要務實面對，這是社會分歧的問題，希望有更多討論。行政院也要公布更多數據向人民說清楚。任何能源在成為選項之前，都必須先符合安全無虞、社會有共識、排放物如核廢料有解方3個前提，才能成為選項。

對於興達電廠燃煤、燃氣機組除役議題，燃煤、燃氣機組除役是目標，但考量的因素不只是能源，還有國安，例如伊朗戰爭造成的影響，不過這是最後不得已的選擇，絕不是常態性的啟用。

陳其邁說，發展半導體等產業都需要用電，希望台電根據高雄的用電狀況進行詳細評估，尤其是空氣品質及污染防制等配套措施必需做好。

民進黨高雄市議員邱俊憲質詢表示，務實看待能源政策，「非核家園」不是神主牌，而是如何逐步落實有穩定電力和安全生活的問題，沒有什麼轉彎。