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高雄兒童節推恐龍活動 澄清湖9公尺水中巨獸吸睛

中央社／ 高雄31日電
兒童節將至，高雄市政府將在衛武營推出「恐龍酷樂園」系列活動，9公尺高的大型史前巨獸出現在澄清湖面。（高雄市文化局提供）中央社
兒童節將至，高雄市政府將在衛武營推出「恐龍酷樂園」系列活動，9公尺高的大型史前巨獸出現在澄清湖面。（高雄市文化局提供）中央社

4月4日兒童節將至，高雄市政府在衛武營推出「恐龍酷樂園」系列活動，恐龍也同步現身澄清湖、駁二特區、科工館等處。文化局今天公布9公尺高、大型史前巨獸出現在澄清湖面。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，澄清湖園區繼破牆而出的「巨大章魚」裝置吸引民眾觀賞熱潮，這次將再有大型生物神秘現身。此次配合「恐龍酷樂園」兒童節系列活動，澄清湖面也將出現大型史前巨獸。

文化局表示，為確保水質安全，這次打造高度達9公尺的裝置作品，嚴格要求使用材質將完全符合水質檢驗標準。邀請民眾到訪澄清湖畔，找尋這隻外型奇特、難以被歸類為任何已知品種的藝術裝置，一睹自然景觀與創意結合的奇幻場景。

高雄市長陳其邁表示，澄清湖園區為高雄市第一大湖，水域面積達103公頃，也是知名地標，自114年7月1日起由高雄市府代管，全面開放免費入園，隨著高雄果嶺自然公園開放，更串聯兩處綠地成為城市山水綠帶。

陳其邁表示，今年年初在果嶺自然公園及澄清湖推出結合景觀的藝術裝置，展現的視覺驚喜深受民眾喜愛。此次以食品級安全材質的大型裝置融入自然景觀，開啟市民對這片自然空間的無限想像。

文化局說明，此次展出高9公尺、寬8公尺的水中巨獸裝置，整體為充氣造型氣膜內嵌浮台，製作材質通過財團法人紡織產業綜合研究所（TTRI）的嚴格試驗，符合衛生福利部「食品器具容器包裝衛生標準」重金屬（鉛、鎘等）溶出標準，確保該裝置不會釋放有害物質至水中。

文化局強調，裝置經特殊設計，主結構內嵌造型真空鋼管及基礎浮力平台，所有支架均隱藏於裝置內部，不與水源直接接觸，而裝置設置地點更是距離自來水取水口2公里遠，不會干擾淨水場的正常取水作業。

衛武營 陳其邁 文化局 澄清湖

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