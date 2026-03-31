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月世界垃圾山案起訴里長李有財 陳其邁：希望法院從重處罰

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
高雄月世界濫倒廢棄物案遭起訴，市長陳其邁表示，對於破壞國土保安、環境汙染的業者，希望法院審理時能從重處罰。記者徐白櫻／攝影
高雄月世界濫倒廢棄物案遭起訴，市長陳其邁表示，對於破壞國土保安、環境汙染的業者，希望法院審理時能從重處罰。記者徐白櫻／攝影

-高雄月世界山坡地遭里長李有財父子不法傾倒233公噸廢棄物，橋頭地檢署依違反廢棄物清理法等罪起訴並求處從重量刑。市長陳其邁表示，希望環保局持續追查不法利得，相關廢棄物清除也要求業者持續履行責任；對於破壞國土保安、環境汙染的業者，希望法院審理時能從重處罰。

去年底燕巢區、田寮區交會處的山坡地遭人不法傾倒廢棄物，月世界景區變成垃圾山。檢警查獲岡山區碧紅里里長李有財與兒子涉重嫌並提起公訴，經清查廢棄物總量233公噸，不法獲利6548萬元。

市長陳其邁表示，這個案子是環保局主動移送檢調偵辦，經過檢方跟環保局及其他治安機關聯合查察，對於不肖業者能夠起訴並處以重刑；市府絕對嚴懲不法，對於破壞國土保安、環境汙染的業者，希望法院審理時能從重處罰。

陳其邁說，希望環保局能持續追查不法利得，包括相關廢棄物的清除，必須要求業者能夠持續履行責任，也希望在整個處理廢棄物的機制上，持續落實廢棄物的查察跟管理。

環保局說明，此案是去年11月接獲燕巢區千秋寮段等處山坡地遭不肖業者傾倒廢棄物，經破袋檢查發現，垃圾來源為台南等地區，立即報請橋檢指揮，迅速查獲行為人並循線溯源。

陳其邁 廢棄物 環保局 月世界

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