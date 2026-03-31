月世界遭非法棄置垃圾 環管署協同查獲黑心清除業者

高雄市燕巢區及田寮區等多處以石灰岩惡地地形聞名的月世界風景區山坡地邊坡，去年11月期間陸續遭棄置垃圾並發出惡臭，橋頭地檢署偵查終結共起訴15人，其中4人羈押禁見中，聲請沒收本案犯罪所得包含節省垃圾處理費用達新臺幣4,665萬餘元及垃圾清除費用達1,883萬元，犯罪工具包含多輛運輸車輛及監控用小轎車一併聲請沒收。

案發後臺灣橋頭地方檢察署立即成立專案小組偵辦，聯合環境部環境管理署、高雄市政府環境保護局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局高雄市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊等單位團隊合作，查獲高雄市岡山區侑○環保科技有限公司以合法廢棄物清除業者身分，從事任意棄置行為，全案依違反廢棄物清理法第41條規定告發，並認定涉犯同法第46條第3款、第4款刑責規定。

環境部表示，當時深入追查發現侑○公司為高雄市合格廢棄物清除業者，因尚有積欠焚化廠垃圾處理費，導致其可進焚化廠的配額不足，為謀求非法處理垃圾的利益，侑○公司負責人李氏父子2人向不知情的地主租賃廠房並約定僅供倉儲使用，再將廠房提供給外縣市同為廢棄物清除業的勗○實業有限公司及貿○股份有限公司堆置垃圾並依重量收取費用，因民眾反映堆置垃圾的廠房散發惡臭，李氏父子為規避環保機關稽查，找人勘查郊區地形，發現月世界風景區入夜後部分山谷產業道路人跡罕至，故選定為傾倒地點，且為了避免遭人發現，前往非法傾倒廢棄物時還另由1人駕駛小轎車把風，再以大貨車多趟次密集將垃圾傾倒在月世界風景區的山坡地邊坡，造成上百噸的垃圾山瀑布，嚴重影響當地景觀及環境品質。後經早起民眾通報後，由環檢警調通力合作，循線破獲本案不肖業者，依法嚴懲違法行為。

環境管理署表示，目前生活垃圾的處理方式以焚化為主，民眾產出的垃圾經由公部門的清潔隊及民間的廢棄物清除業者收集後，運送到焚化廠處理。環境部透過清除車輛的行車追蹤系統，以科技執法追蹤分析異常的停頓區域，掌握垃圾清運流向及產源，可快速阻斷非法業者任意棄置污染環境的行為。環境管理署呼籲民眾落實垃圾分類及減量，除了可減輕焚化廠垃圾處理負荷，也可回收資源有效再利用。環境管理署也將積極查處不肖業者，持續維護環境正義，守護民眾生活的土地。