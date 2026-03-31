佛陀紀念館交通混亂違停多 高市府導入圓環、減速設施獲明顯改善

高雄市宗教聖地佛陀紀念館，過去因館內缺乏交通管理措施，園內有車速偏快、動線不明和違停情況，高雄市府為此合作規畫導入圓環、減速平台和標線型人行道，並在園外易肇事路段興田路畫設右轉車道，日前改善工程完成後，已明顯降低車輛交織及逆向行駛風險，行人也減少與車爭道風險；館方表示，法師、義工及訪客都明顯感受到通行安全提升。

高雄市交通局與佛陀紀念館合作，推動館內園區內外人本交通環境改善，由市府重新檢視園區內外動線，規畫導入圓環引導、減速平台和標線型人行道；交通局表示，增設交通設施後，使訪客從停車、步行到入館，能走得更安心、順暢，也讓每年吸引百萬人次造訪的宗教聖地，成為全國少見的「人本交通宗教文化園區」典範。

佛陀紀念館過去曾有車速偏快、動線不明及違停情形，交通局為此借鏡澄清湖行人環境改善經驗，就園區內部進行交通檢視，調整入口配置，透過圓環引導車流，降低車輛交織及逆向行駛風險，同時增設減速平台，重新劃設環館道路標線，讓車道邊界更清楚，改善違停情形，也讓遊客與法師在園區步行更安心。

除園區內部動線調整外，交通局也考量訪客停車後步行入園的需求，於館外興田路增設約500公尺標線型人行道，明確區隔人車空間，減少與車爭道的不便與風險。

針對長期以來動線較為複雜的台29線與興田路K字型路口，交通局協調公路局南區養護工程分局分階段推動改善，去年底完工台29線南向右轉專用車道，讓進入園區車流與主線直行車流分流，減少壅塞情形。第二期工程將調整路口配置，增設北向左轉輔助車道和號誌管制，預計今年中旬陸續完成。佛陀紀念館也配合調整停車場出入口，優化周邊交通環境。

佛陀紀念館表示，改善完成後，法師、義工及訪客都明顯感受到通行安全提升，尤其在今年春節期間大量人車湧入的情況下，整體交通仍維持穩定有序，顯示透過更有系統的交通管理，確實有助於達成「安心來館、平安回家」的目標。

高雄市交通局與佛陀紀念館合作，推動館內園區內外人本交通環境改善，由市府重新檢視園區內外動線，規畫導入圓環引導、減速平台和標線型人行道等。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局與佛陀紀念館合作，推動館內園區內外人本交通環境改善，由市府重新檢視園區內外動線，規畫導入圓環引導、減速平台和標線型人行道等。圖／高雄市交通局提供

高雄市交通局與佛陀紀念館合作，推動館內園區內外人本交通環境改善，由市府重新檢視園區內外動線，規畫導入圓環引導、減速平台和標線型人行道等。圖／高雄市交通局提供