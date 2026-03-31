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夢想馳騁月台！超逼真微縮交通模型 屏東演武場展出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東演武場「屏藏心」系列特展，展出汽車模型讓觀者近距離欣賞細緻的造車工藝。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演武場「屏藏心」系列特展，展出汽車模型讓觀者近距離欣賞細緻的造車工藝。圖／屏東縣府文化處提供

屏東演武場「屏藏心」系列特展即起推出第二檔「夢想馳騁月台」，微縮交通工具模型為主題，動靜態展示與場景敘事，打造承載速度、記憶與夢想的想像月台。集結四名在地收藏家，以各自長年累積的珍藏，引領觀眾在方寸之間，感受速度與想像的交會。

縣府文化處表示，「屏藏心」系列以「收藏」為核心概念，關注物件與人之間的情感連結。此次以火車、汽機車、飛機與軍艦四大類模型為主軸，展場以情境式模型場景，搭配可動式列車運行展示，細膩呈現從鐵道、陸地到空中與海上各類交通工具運作情境樣貌，使觀眾能以近距離欣賞微縮世界的精緻與魅力。

四名參展收藏家各有特色，陳柏亦將汽車模型的熱愛延伸為事業，進駐屏東勝利星村，透過他的收藏，讓觀者近距離欣賞細緻造車工藝；李家羽收藏老物逾二十載，以機車與童玩串聯台灣庶民記憶；藍文賢因帶孫子看火車展，進而一頭栽入鐵道世界，不只收藏列車，也自己摸索打造精密的立體鐵道場景；江敬業投入飛行器與船艦模型逾三十年，研究戰史，透過靜態模型與可飛行的動態遙控飛機，實踐心中的飛行夢。

展覽內容橫跨多元交通主題，鐵道展區呈現從高速奔馳高鐵到承載在地記憶藍皮列車，動態軌道展現運行之美；汽機車展區以精準比例與細節刻畫，展現車輛工藝與速度感；航空與軍艦展區延伸至空中與海上視角，呈現對天空嚮往與科技力量結合，構築交通文化圖像。

文化處表示，特展即起展出至6月21日，走進屏東演武場，在充滿歷史底蘊空間，收藏家的視角，展開關於夢想與記憶的奇幻旅程。

收藏家藍文賢打造鐵道場景。圖／屏東縣府文化處提供
收藏家藍文賢打造鐵道場景。圖／屏東縣府文化處提供

音樂家江敬業收藏各種軍機及軍艦模型。圖／屏東縣府文化處提供
音樂家江敬業收藏各種軍機及軍艦模型。圖／屏東縣府文化處提供

屏東演武場即日起推出「屏藏心」系列特展，展出火車、汽機車、飛機及軍艦四大類型模。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演武場即日起推出「屏藏心」系列特展，展出火車、汽機車、飛機及軍艦四大類型模。圖／屏東縣府文化處提供

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