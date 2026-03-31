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屏東山川琉璃吊橋化身銀河舞台 「天琴座流星雨」浪漫登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。圖／屏東縣政府交旅處提供
吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。圖／屏東縣政府交旅處提供

在群山環繞深山中，腳踏吊橋、仰望流星劃過天際瞬間，將在屏東上演，屏東縣政府交通旅遊處4月18日晚間，在屏東縣山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽，首度在深夜時段開放吊橋，邀請民眾走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。

交通旅遊處表示，山川琉璃吊橋平時傍晚即停止入橋，推廣屏東星空旅遊，在天琴座流星雨極大期前夕，限定開放深夜時段。民眾可踏上橫跨隘寮溪壯麗吊橋，在中央山脈環抱下遠離城市光害，享受抬頭即是滿天星斗的沉浸式觀星體驗，堪稱全台少見「吊橋觀星」限定場景。

吊橋天文導覽採預約制，晚間9時到11時，分四個梯次，每梯次限額60人，總計開放240名，邀請屏東星空大使施世治擔任導覽講師，帶領民眾認識天琴座流星雨觀測重點，尋找春季代表星群「春季大鑽石」，並透過生動解說，串聯希臘神話故事，讓星空不只好看，更富文化與故事性。

除吊橋限定導覽，現場在原住民族文化園區入口端亦設置免報名自由參加區，會架設多台高倍率天文望遠鏡，專業導覽員協助觀測月球環形山與行星特徵；同時導入「智慧攝星儀」，讓民眾透過手機即可拍攝星雲與星體影像，留下專屬的星空回憶。

交通旅遊處指出，屏東有優異的大氣透明度與低光害條件，是全台推動星空旅遊的重要據點之一。結合自然地景與天文教育，打造具特色的夜間觀光體驗，邀請民眾走出城市、走入山林，感受最純粹的星空魅力。

活動免費參加、名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，報名網址按此

吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。圖／屏東縣政府交旅處提供
吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。圖／屏東縣政府交旅處提供

吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。記者劉星君／攝影
吊橋觀星，山川琉璃吊橋將首度夜間開放，感受不同的觀星體驗，走進無光害星空，體驗山林與銀河交織極致浪漫。記者劉星君／攝影

吊橋 流星雨 屏東

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