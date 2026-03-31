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上午尖峰 高雄機場出境大廳塞爆

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄機場出境大廳空間有限，上午航班起飛尖峰時段，出境大廳被報到、排隊安檢人潮塞爆，動線混亂引發旅客抱怨，立法院內政委員會昨考察，要求改善。記者宋原彰／攝影
高雄機場出境大廳空間有限，上午航班起飛尖峰時段，出境大廳被報到、排隊安檢人潮塞爆，動線混亂引發旅客抱怨，立法院內政委員會昨考察，要求改善。記者宋原彰／攝影

高雄小港機場出境大廳空間有限，大量出境遊客早上時段擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會昨考察時要求改善；航警局表示，今年六月增設第四條安檢線，並優化安檢區動線和增設候檢空間，協調航空公司提早開櫃時間，可望再降低通關時間。

高雄機場去年客運量已達五百七十四萬人次，旅運高峰集中在上午，擁擠情形加劇，主因為「管制區外排隊人潮」和「報到櫃檯人潮」在有限大廳內的空間重疊，早上出境高峰常見旅客動彈不得。

立法院內政委員會昨天考察機場設施，立委李昆澤、許智傑提出建言，盼機場及航警協助改善動線。

航警局高雄分局長田偉仁出面解釋小港機場困境，他說，上午尖峰航警局已開三條安檢線，但二小時內要消化二千人較為困難，目前等候和受檢時間平均約卅五分鐘，已協調移民署空間，將增加安檢區排隊動線，安檢等候時間可降至廿四分鐘。

為降低旅運尖峰量，已協調航空公司提早作業，將首班機開櫃時間提早自清晨四點半，航警局則加派安檢人力，航站支援保全、志工協助引導旅客。

高雄航空站主任王郁珍表示，今年六月起小港機場將增設第四條安檢線，等新航廈計畫於二○三二年完工後，將徹底解決整體通關量能不足問題。

內政部政務次長馬士元允諾航警人力部分將增加替代役，也會要求高雄航站和航空公司再協調，提升櫃台效率。

航空公司 移民署 小港機場

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