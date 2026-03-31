聽新聞
0:00 / 0:00
上午尖峰 高雄機場出境大廳塞爆
高雄小港機場出境大廳空間有限，大量出境遊客早上時段擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會昨考察時要求改善；航警局表示，今年六月增設第四條安檢線，並優化安檢區動線和增設候檢空間，協調航空公司提早開櫃時間，可望再降低通關時間。
高雄機場去年客運量已達五百七十四萬人次，旅運高峰集中在上午，擁擠情形加劇，主因為「管制區外排隊人潮」和「報到櫃檯人潮」在有限大廳內的空間重疊，早上出境高峰常見旅客動彈不得。
立法院內政委員會昨天考察機場設施，立委李昆澤、許智傑提出建言，盼機場及航警協助改善動線。
航警局高雄分局長田偉仁出面解釋小港機場困境，他說，上午尖峰航警局已開三條安檢線，但二小時內要消化二千人較為困難，目前等候和受檢時間平均約卅五分鐘，已協調移民署空間，將增加安檢區排隊動線，安檢等候時間可降至廿四分鐘。
為降低旅運尖峰量，已協調航空公司提早作業，將首班機開櫃時間提早自清晨四點半，航警局則加派安檢人力，航站支援保全、志工協助引導旅客。
高雄航空站主任王郁珍表示，今年六月起小港機場將增設第四條安檢線，等新航廈計畫於二○三二年完工後，將徹底解決整體通關量能不足問題。
內政部政務次長馬士元允諾航警人力部分將增加替代役，也會要求高雄航站和航空公司再協調，提升櫃台效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。