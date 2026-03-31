特色號誌搶眼 恐成交通安全絆腳石

高雄市政府近期在海邊路、青年路口、五福路口、七賢路與蓬萊路等處增設特色號誌燈，讓動漫迷為之瘋狂，也稱讚市府城市行銷到位；特色號誌博眼球，只是號誌首重淺顯、易懂，更得因地制宜，選在車流多的地方行銷，博眼球變成駕駛「大型違規現場」，創意不僅添亂，還恐成為交通安全的絆腳石。

行人號誌的「小綠人」是台灣聞名國際的經典號誌ＩＰ，近年高雄推動城市行銷，廣邀大型國際ＩＰ蒞臨港都，市府腦筋動得快，將超人力霸王、航海王人氣角色「喬巴」等ＩＰ應用在行人號誌燈上，讓遊客等候通行時不無聊。

特色號誌固然博眼球，但也讓用路人注意力從路口變成特色燈號，紅燈前行、綠燈駐足，更甚者騎車、開車者停車使用手機拍照，城市行銷的手法反而成為汽機車駕駛的大型違規現場。

交通號誌攸關行車、通行安全，號誌首重淺顯、易懂，特色號誌讓城市活動宣傳增加曝光度，但翻開市府挑選的路口，青年路口、五福路口、七賢路與蓬萊路，無一不是交通要道，車流、人流眾多，若用路人眼光自路口吸引至ＩＰ影像以致發生違規或意外，城市行銷效果恐打折扣。

特色號誌讓行人穿越馬路時從「低頭滑手機」變為「抬頭看ＩＰ」，出發點雖好，但城市行銷也要因地制宜，創意應在對的地方發光，而非在錯的地方添亂。

既要透過號誌行銷，為何不選在駁二、新堀江商圈等大型徒步區，經典ＩＰ搭配號誌更能放大行銷效果，強化互動體驗同時兼顧交通安全，讓交通要道回歸本質，才能讓高明的行銷手段不至於成為交通的絆腳石。