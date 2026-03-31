聽新聞
0:00 / 0:00

交通亂象 高雄特色號誌 違規違停搶拍

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，民代憂心引發交通亂象。記者宋原彰／翻攝
高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，民代憂心引發交通亂象。記者宋原彰／翻攝

高雄近年利用行人號誌輔助顯示器呈現熱門活動主視覺，例如黃色小鴨、超人力霸王，特色號誌成為城市亮點，卻有民眾為拍攝直接跨入車道甚至違停，原先自行車號誌也被換掉，引起民眾疑惑；民代直言特色號誌應評估路口條件，不要為行銷城市反造成交通問題，市府交通局允諾檢討，調整必要內容與位置。

高雄市府去年起在各大路口設置超過四十面輔助顯示器，屏幕上除交通標語外，配合活動還有主題人物現身號誌，如超人力霸王、黃色小鴨、高雄吉祥物「高雄熊」等，去年耶誕節還有耶誕老人，讓不少遊客驚喜連連。

高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，民代憂心引發交通亂象。記者宋原彰／翻攝
高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，民代憂心引發交通亂象。記者宋原彰／翻攝

特色號誌成為城市行銷手段，頗受讚賞，但號誌位於車流、人流量大路口，卻衍生交通問題；以中山、五福路口為例，有民眾為拍攝特色號誌被目擊直接跨入車道，導致汽車駕駛陷入「不停讓行人即恐違規、停讓又造成後方車流嚴重遲滯」的兩難處境，還有機車違規停在路口拍照，或是等紅燈時違規使用手機拍照等。

不僅於此，中山、五福路的行人號誌原有自行車燈號，為配合特色號誌遭取消，導致自行車騎士不懂要看哪一個號誌通行。新堀江商圈攤商直言，車流多的地方應以車輛號誌為準，否則恐影響行車秩序。

市議員許采蓁說，特色號誌應評估各路口條件，預留安全拍照緩衝空間，加強宣導民眾勿於行穿線及車道範圍停留拍攝，必要時改在廣場、公園等純步行空間設置，以兼顧活動話題性與用路人安全，城市行銷固然重要，但不宜犧牲交通安全，應檢討設置地點。

對此，交通局表示，為配合各項活動，主視覺設置於行人燈輔助顯示器有助提升城市形象，目前設置位置主要以活動場域周邊包括愛河灣或世運主場館為主；為避免民眾違規進入車道拍攝影響安全，顯示內容均有交通安全標語，未來必要時會調整位置和內容，或於設備保固期限結束後檢討設施移設。

黃色小鴨 交通安全

延伸閱讀

遠傳助力智慧運輸產業 迎接2029智慧運輸世界大會

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

影／蘇澳砂石車驚險闖紅燈畫面曝！騎士綠燈轉彎急煞 警方追查重罰

觀察站／守古蹟圓環 也要顧交通安全

相關新聞

家樂福又關一間 高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

家樂福愛河店1996年開幕至今滿30年，3年前一度張貼歇業公告，後來因地主同意續約繼續營業，不過今天再度在粉專宣布，愛河店將營業至4月30日晚間11時。消息公布後，粉專湧入大量留言，許多市民不捨陪伴30年、停車方便且風景優美的量販店即將歇業，這次真的要跟大家「掰掰」了。

星空下的淚與笑 北大武山成年禮淬鍊動人的青春篇章

第29屆大武山成年禮參與的58名學員歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員獻上祝福。

交通亂象 高雄特色號誌 違規違停搶拍

高雄近年利用行人號誌輔助顯示器呈現熱門活動主視覺，例如黃色小鴨、超人力霸王，特色號誌成為城市亮點，卻有民眾為拍攝直接跨入車道甚至違停，原先自行車號誌也被換掉，引起民眾疑惑；民代直言特色號誌應評估路口條件，不要為行銷城市反造成交通問題，市府交通局允諾檢討，調整必要內容與位置。

特色號誌搶眼 恐成交通安全絆腳石

高雄市政府近期在海邊路、青年路口、五福路口、七賢路與蓬萊路等處增設特色號誌燈，讓動漫迷為之瘋狂，也稱讚市府城市行銷到位；特色號誌博眼球，只是號誌首重淺顯、易懂，更得因地制宜，選在車流多的地方行銷，博眼球變成駕駛「大型違規現場」，創意不僅添亂，還恐成為交通安全的絆腳石。

上午尖峰 高雄機場出境大廳塞爆

高雄小港機場出境大廳空間有限，大量出境遊客早上時段擠在大廳內，報到櫃檯和排隊安檢人潮重疊，引發民怨，立法院內政委員會昨考察時要求改善；航警局表示，今年六月增設第四條安檢線，並優化安檢區動線和增設候檢空間，協調航空公司提早開櫃時間，可望再降低通關時間。

那瑪夏賞螢季登場 免費接駁串聯部落觀光

迎接春季賞螢熱潮，高雄市那瑪夏區公所舉辦年度賞螢季活動正式展開，吸引不少親子遊客關注，今年規劃南沙魯、舊民權、拉比尼亞、達卡努瓦及發拉斯等多條賞螢路線，並於每週六、日及清明連假期間提供免費接駁服務，串聯各步道與部落市集，讓遊客輕鬆深入山林，同時帶動地方觀光與部落經濟發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。