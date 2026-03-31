交通亂象 高雄特色號誌 違規違停搶拍

高雄近年利用行人號誌輔助顯示器呈現熱門活動主視覺，例如黃色小鴨、超人力霸王，特色號誌成為城市亮點，卻有民眾為拍攝直接跨入車道甚至違停，原先自行車號誌也被換掉，引起民眾疑惑；民代直言特色號誌應評估路口條件，不要為行銷城市反造成交通問題，市府交通局允諾檢討，調整必要內容與位置。

高雄市府去年起在各大路口設置超過四十面輔助顯示器，屏幕上除交通標語外，配合活動還有主題人物現身號誌，如超人力霸王、黃色小鴨、高雄吉祥物「高雄熊」等，去年耶誕節還有耶誕老人，讓不少遊客驚喜連連。

高雄市利用行人號誌加裝輔助顯示器，呈現活動主視覺或宣導交通，但特色號誌吸引人潮駐足拍照，民代憂心引發交通亂象。記者宋原彰／翻攝

特色號誌成為城市行銷手段，頗受讚賞，但號誌位於車流、人流量大路口，卻衍生交通問題；以中山、五福路口為例，有民眾為拍攝特色號誌被目擊直接跨入車道，導致汽車駕駛陷入「不停讓行人即恐違規、停讓又造成後方車流嚴重遲滯」的兩難處境，還有機車違規停在路口拍照，或是等紅燈時違規使用手機拍照等。

不僅於此，中山、五福路的行人號誌原有自行車燈號，為配合特色號誌遭取消，導致自行車騎士不懂要看哪一個號誌通行。新堀江商圈攤商直言，車流多的地方應以車輛號誌為準，否則恐影響行車秩序。

市議員許采蓁說，特色號誌應評估各路口條件，預留安全拍照緩衝空間，加強宣導民眾勿於行穿線及車道範圍停留拍攝，必要時改在廣場、公園等純步行空間設置，以兼顧活動話題性與用路人安全，城市行銷固然重要，但不宜犧牲交通安全，應檢討設置地點。

對此，交通局表示，為配合各項活動，主視覺設置於行人燈輔助顯示器有助提升城市形象，目前設置位置主要以活動場域周邊包括愛河灣或世運主場館為主；為避免民眾違規進入車道拍攝影響安全，顯示內容均有交通安全標語，未來必要時會調整位置和內容，或於設備保固期限結束後檢討設施移設。