那瑪夏賞螢季登場 免費接駁串聯部落觀光

迎接春季賞螢熱潮，高雄市那瑪夏區公所舉辦年度賞螢季活動正式展開，吸引不少親子遊客關注，今年規劃南沙魯、舊民權、拉比尼亞、達卡努瓦及發拉斯等多條賞螢路線，並於每週六、日及清明連假期間提供免費接駁服務，串聯各步道與部落市集，讓遊客輕鬆深入山林，同時帶動地方觀光與部落經濟發展。

高雄市原民會表示，那瑪夏擁有豐富自然生態資源，每年春天螢火蟲大發生，種類多達15種以上，其中以黑翅螢為最大宗。夜晚時分，溪流沿岸螢光點點、宛如流動星河，吸引許多民眾前來朝聖。活動將持續至4月30日，歡迎民眾把握時間，走訪山林，享受難得的生態美景。那瑪夏區長孔賢傑指出，賞螢季期間除自然導覽外，也結合多元活動，包括漂漂河、水樂園及大型裝置藝術，並於4月規劃部落演唱會，增添遊憩亮點。此外，遊客白天可安排走訪錫安山，了解在地居民的自主生活與有機農業，或前往達卡努瓦品嚐高山咖啡與特色甜品；夜晚再前往發拉斯生態園區賞螢，感受螢光閃爍的浪漫氛圍。原民會表示，將持續協助推廣賞螢季，透過觀光活動提升部落能見度，打造兼具生態保育與產業發展的永續旅遊模式。

高雄市那瑪夏區公所舉辦年度賞螢季活動正式展開，並於每週六、日及清明連假期間提供免費接駁服務，串聯各步道與部落市集，讓遊客輕鬆深入山林。記者劉學聖／攝影

高雄市那瑪夏區公所舉辦年度賞螢季活動正式展開，並於每週六、日及清明連假期間提供免費接駁服務，串聯各步道與部落市集，讓遊客輕鬆深入山林。記者劉學聖／攝影