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高雄推動「智慧道路挖掘及共同管道」 打造5D工務管理平台

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市工務局長楊欽富（右）觀看科技驅動智慧城市的展示成果。記者劉學聖／攝影
高市工務局長楊欽富（右）觀看科技驅動智慧城市的展示成果。記者劉學聖／攝影

高雄市工務局今天舉辦一項「道路挖掘管理暨共同管道業務推動成果發表會」，吸引近百位產官學界代表齊聚一堂，見證高雄在道路挖掘管理與智慧城市建設上的最新成果。活動除提供技術交流平台外，也象徵高雄邁向智慧治理的重要里程碑。

本次活動出席單位橫跨中央與地方機關及產學界，會中由挖管中心、義守大學及中華電信等單位，分別分享「道路挖掘管理中心成果」、「專案執行經驗」及「微創工法」等主題，全面呈現高雄在制度創新、工程技術及公共安全提升上的具體成果。現場亦設置成果展示區，展出包括「5D智慧城市工務管理平台」、中華電信「路平魔法師微創工法」、台水耐震管材技術、坤眾科技「3D管線建模」及智慧監測與管道維護解決方案等多項創新應用。

高市工務局長楊欽富表示，未來城市治理以科技驅動智慧城市的永續發展，近年積極導入數位化圖資系統、推動聯合挖掘機制，並強化跨部門整合協作，逐步建構「數位孿生5D智慧城市」基礎，為未來AI智慧治理奠定關鍵基石。

高雄市工務局今天舉辦一項「道路挖掘管理暨共同管道業務推動成果發表會」，吸引近百位產官學界代表齊聚一堂，見證高雄在道路挖掘管理與智慧城市建設上的最新成果。記者劉學聖／攝影
高雄市工務局今天舉辦一項「道路挖掘管理暨共同管道業務推動成果發表會」，吸引近百位產官學界代表齊聚一堂，見證高雄在道路挖掘管理與智慧城市建設上的最新成果。記者劉學聖／攝影

智慧城市 高雄

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