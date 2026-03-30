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高雄大東藝術中心汙水管道堵塞禁用1樓廁所 肇因讓網友直呼恐怖

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導
高雄大東藝術中心近來因公廁多次因汙水管道堵塞，致1樓廁所暫停使用，造成民眾不便，後清潔人員從管道清出疑注射毒品的針頭堵住汙水管所致。本報資料照
高雄大東藝術中心近來因公廁多次因汙水管道堵塞，致1樓廁所暫停使用，造成民眾不便，後清潔人員從管道清出疑注射毒品的針頭堵住汙水管所致。本報資料照

高雄大東藝術中心近來公廁多次因汙水管道堵塞，導致1樓廁所暫停使用，造成民眾不便及員工多次疲於清理汙水管道，後清潔人員從管道清出疑注射毒品的針頭，堵住汙水管所致，並貼出公告，盼使用者用後可丟入垃圾桶，讓網友直呼「好恐怖」。

轄區鳳山警分局指出，獲悉大東文化藝術中心公廁清出疑似毒品注射針頭後，已派員前往了解，經檢視近年來的刑案紀錄表，警方從去年迄今於大東藝術中心及周邊路口查獲4件毒品案，已派員在周邊加強巡邏及攔查可疑人物，以防類似狀況發生。

網路社群有網友拍下大東文化藝術中心在廁所區域張貼的公文，內文提及，近來由於廁所多次因汙水管道堵塞，導致1樓全部廁所暫停使用，已造成使用民眾相當不便及大東同仁多次疲憊不堪的清理 汙水管道，經發現都是因為注射針頭堵住汙水管所致。

文中並強調，「我們無權干涉您的行為，但請使用後直接丟入垃圾桶，請不用擔心清潔人員會接觸到針頭，因為我們都會使用長夾整理的，請體諒我們的辛苦，感謝配合」。

網友見貼文直覺反應指，「扯，難怪越來越多廁所不外借」、「好恐怖」；有網友則建議，「可以放一個盒子專門丟針頭，在國外廁所還蠻多都有看到的」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 廁所

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