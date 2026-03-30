快訊

川普此次嗆聲有用 美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

川普稱伊朗將放行20艘油輪 中國大型2貨船今通過荷莫茲海峽

脂肪肝年輕化兇手是它 醫師曝「護肝3神飲」：牛奶、豆漿別當水喝

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖地檢署啟動查緝民生犯罪平台 嚴查囤積哄抬

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖地檢署今天首度召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，並未發現轄區銷售塑膠相關製品有囤積或哄抬物價等情事，清明節將屆仍將嚴加查察。

澎湖地檢署今天首開澎湖地區「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，檢察長吳怡明邀集澎湖縣政府政風處、警察局、調查站、消費者保護官、建設處等單位與會，就轄區內民生必需品是否有遭囤積居奇或非法哄抬物價等進行討論。

吳怡明表示，為維護澎湖地區民生物價穩定，捍衛消費者權益，地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」機制，協調澎湖縣政府對轄內塑膠袋等製品之關鍵民生物資供應鏈是否有哄抬及囤積情形，進行聯合實地稽查。

澎湖縣政府消費者保護官與建設處表示，最近進行5家在地供應商及中大盤商等聯合稽查，尚未發現轄區內銷售塑膠相關製品之中大盤商有囤積居奇、非法哄抬物價等情事。

清明連假將至，民生物資需求增加，「查緝民生犯罪聯繫平台」今天也決定4月1日結合澎湖縣政府等單位，就民生相關重要物資進行聯合稽查，也呼籲民眾如發現廠商、商家有囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打0800-007007專線進行檢舉，如查證確有違反刑事法律，檢方必嚴查速辦、絕不寬貸。

物價 民生物資 消費者

延伸閱讀

中東戰火燒物價蠢動誰在炒？彰化檢警調聯手出擊

聯合報社論／一個塑膠袋的蝴蝶效應，照見國家韌性空洞

防囤積哄抬塑膠用品 跨部會稽查

政院出手 確保物價穩定 下月天然氣、瓦斯價不調整

相關新聞

家樂福又關一間 高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

家樂福愛河店1996年開幕至今滿30年，3年前一度張貼歇業公告，後來因地主同意續約繼續營業，不過今天再度在粉專宣布，愛河店將營業至4月30日晚間11時。消息公布後，粉專湧入大量留言，許多市民不捨陪伴30年、停車方便且風景優美的量販店即將歇業，這次真的要跟大家「掰掰」了。

星空下的淚與笑 北大武山成年禮淬鍊動人的青春篇章

第29屆大武山成年禮參與的58名學員歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員獻上祝福。

屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

蔡英文迷上爬山 陳其邁推薦的高雄口袋名單曝光

前總統蔡英文已攀爬苗栗及台中等地中級山，高雄綠營議員關心她會不會來高雄爬山？高雄市長陳其邁透露，他邀約蔡英文來高雄，柴山、果嶺公園及3千公尺以上的塔關山都有考慮過，目前應該會規畫果嶺公園，希望議員報名參與。

影／空拍看台灣 相遇海龜島 小琉球生態豐富成為海龜悠遊天堂

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，海龜數量經常高達數百隻，遊客只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，仔細看，接近淺灘的海面上，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星，而當地居民與政府積極推行無塑、環保淨灘及「五不原則」保育海龜，使小琉球成為人與海龜共存的藍色樂園。

萬丹森林公園辦二手物市集 如廁不便

屏東縣萬丹森林公園三月中旬啟用人氣滿滿，但占地六點五公頃，卻不見廁所，屏東縣長周春米說，會先設流動廁所。工務處表示，預計四月完工，並持續與台糖溝通尋覓可設永久性公廁的地點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。