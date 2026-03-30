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澎湖地檢署啟動查緝民生犯罪平台 嚴查囤積哄抬
澎湖地檢署今天首度召開「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，並未發現轄區銷售塑膠相關製品有囤積或哄抬物價等情事，清明節將屆仍將嚴加查察。
澎湖地檢署今天首開澎湖地區「查緝民生犯罪聯繫平台」會議，檢察長吳怡明邀集澎湖縣政府政風處、警察局、調查站、消費者保護官、建設處等單位與會，就轄區內民生必需品是否有遭囤積居奇或非法哄抬物價等進行討論。
吳怡明表示，為維護澎湖地區民生物價穩定，捍衛消費者權益，地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」機制，協調澎湖縣政府對轄內塑膠袋等製品之關鍵民生物資供應鏈是否有哄抬及囤積情形，進行聯合實地稽查。
澎湖縣政府消費者保護官與建設處表示，最近進行5家在地供應商及中大盤商等聯合稽查，尚未發現轄區內銷售塑膠相關製品之中大盤商有囤積居奇、非法哄抬物價等情事。
清明連假將至，民生物資需求增加，「查緝民生犯罪聯繫平台」今天也決定4月1日結合澎湖縣政府等單位，就民生相關重要物資進行聯合稽查，也呼籲民眾如發現廠商、商家有囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打0800-007007專線進行檢舉，如查證確有違反刑事法律，檢方必嚴查速辦、絕不寬貸。
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