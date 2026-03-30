家樂福又關一間 高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

家樂福愛河店1996年開幕至今滿30年，3年前一度張貼歇業公告，後來因地主同意續約繼續營業，不過今天再度在粉專宣布，愛河店將營業至4月30日晚間11時。消息公布後，粉專湧入大量留言，許多市民不捨陪伴30年、停車方便且風景優美的量販店即將歇業，這次真的要跟大家「掰掰」了。

家樂福全台首家量販店、高雄大順店已於2013年關閉，後來地主轉售土地給建商蓋房子；愛河店在2023年也曾因土地轉售一度公告結束營業，後來因新地主同意續租而營業至今。

愛河店今日公告指出，因租約到期，愛河店將營業至115年4月30日（四）晚間11時。後續將由周邊其它量販分店，鼎山店、光華店、成功店及家樂福線上購物等繼續提供服務，「感謝您30年來的陪伴」。

歇業公告曝光後，許多人在粉專留言表達依依不捨與難過。網友說，來愛河店除逛商場之外，還能騎腳踏車遊愛河，以後要去其他分店路途好遠，「看到這消息超傷心的」。

另有網友揣測「愛河店未來將興建河畔景觀大樓」，另有人質疑「之前不是有一次？」、「怎麼起起伏伏？」、「一直收...是怎樣？」，歇業消息引發許多討論。