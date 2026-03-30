快訊

規模不小！力積電內部人轉讓持股引關注 市場解讀為資產配置

驚悚畫面！20歲男大生騎車遭貨車迎面撞飛 送醫不治

遭飛彈攻擊...以色列最大煉油廠起火 竄出濃濃黑煙

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福又關一間 高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
家樂福愛河店今天下午發布公告，即將在4月30日結束營業。圖／取自家樂福愛河店粉專
家樂福愛河店今天下午發布公告，即將在4月30日結束營業。圖／取自家樂福愛河店粉專

家樂福愛河店1996年開幕至今滿30年，3年前一度張貼歇業公告，後來因地主同意續約繼續營業，不過今天再度在粉專宣布，愛河店將營業至4月30日晚間11時。消息公布後，粉專湧入大量留言，許多市民不捨陪伴30年、停車方便且風景優美的量販店即將歇業，這次真的要跟大家「掰掰」了。

家樂福全台首家量販店、高雄大順店已於2013年關閉，後來地主轉售土地給建商蓋房子；愛河店在2023年也曾因土地轉售一度公告結束營業，後來因新地主同意續租而營業至今。

愛河店今日公告指出，因租約到期，愛河店將營業至115年4月30日（四）晚間11時。後續將由周邊其它量販分店，鼎山店、光華店、成功店及家樂福線上購物等繼續提供服務，「感謝您30年來的陪伴」。

歇業公告曝光後，許多人在粉專留言表達依依不捨與難過。網友說，來愛河店除逛商場之外，還能騎腳踏車遊愛河，以後要去其他分店路途好遠，「看到這消息超傷心的」。

另有網友揣測「愛河店未來將興建河畔景觀大樓」，另有人質疑「之前不是有一次？」、「怎麼起起伏伏？」、「一直收...是怎樣？」，歇業消息引發許多討論。

量販店 家樂福

延伸閱讀

房仲掌摑工讀生！曾加盟虱目魚店 分店被連累收1星負評急更名：沒去亞太棒球場

李昌鈺離世／相伴7年妻寫小詩「你又贏了」 曝多重深意

宜蘭向日葵冰店驚傳歇業！經營30年承載兩代回憶 老闆娘盼尋接班人

路易莎啟動併購擴大規模　今年展50店拚40億營收

相關新聞

家樂福又關一間 高雄人哀傷「這次真的掰掰了」

家樂福愛河店1996年開幕至今滿30年，3年前一度張貼歇業公告，後來因地主同意續約繼續營業，不過今天再度在粉專宣布，愛河店將營業至4月30日晚間11時。消息公布後，粉專湧入大量留言，許多市民不捨陪伴30年、停車方便且風景優美的量販店即將歇業，這次真的要跟大家「掰掰」了。

星空下的淚與笑 北大武山成年禮淬鍊動人的青春篇章

第29屆大武山成年禮參與的58名學員歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員獻上祝福。

屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

蔡英文迷上爬山 陳其邁推薦的高雄口袋名單曝光

前總統蔡英文已攀爬苗栗及台中等地中級山，高雄綠營議員關心她會不會來高雄爬山？高雄市長陳其邁透露，他邀約蔡英文來高雄，柴山、果嶺公園及3千公尺以上的塔關山都有考慮過，目前應該會規畫果嶺公園，希望議員報名參與。

影／空拍看台灣 相遇海龜島 小琉球生態豐富成為海龜悠遊天堂

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，海龜數量經常高達數百隻，遊客只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，仔細看，接近淺灘的海面上，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星，而當地居民與政府積極推行無塑、環保淨灘及「五不原則」保育海龜，使小琉球成為人與海龜共存的藍色樂園。

萬丹森林公園辦二手物市集 如廁不便

屏東縣萬丹森林公園三月中旬啟用人氣滿滿，但占地六點五公頃，卻不見廁所，屏東縣長周春米說，會先設流動廁所。工務處表示，預計四月完工，並持續與台糖溝通尋覓可設永久性公廁的地點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。